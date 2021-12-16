بالتمارين والنظام الغذائي.. علاج دوالي الساقين بدون جراحة

إذا كنت تعاني من دوالي الساقين ، فمن المحتمل أنك رأيت إعلانات عن علاجات طبيعية توصف بأنها علاجات لدوالي الأوردة.

مع ذلك ، فإن هذه المستحضرات أو المكملات الموضعية لا تصل إلى مصدر الحالة ، والتي تنتج عن القصور الوريدي المزمن في أعماق الساق.

قد تقلل الأعشاب والمستخلصات النباتية مثل كستناء الحصان وبذور العنب والصنوبر البحري ومكنسة الجزار من الشعور بعدم الراحة لفترة وجيزة ، ولكن لا توجد أدلة علمية كافية تشير إلى أن هذه العلاجات تجعل الدوالي تختفي. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تتناول مميعًا للدم ، فلا يجب أن تتناول مستخلص بذور العنب ، لأنه قد يزيد من النزيف.

يمكن لبعض العلاجات المنزلية في الواقع أن تخفف من ألم وتورم الساقين والقدمين ، أو يمكن أن تؤخر ظهور الدوالي. إذا كنت ترغب في تأجيل إجراء جراحة الدوالي ، فإن هذه النصائح الأربعة هي أفضل رهاناتك لتقليل الأعراض.

أفضل العلاجات غير الجراحية لتوسع الأوردة

تمرن أكثر

تعمل التمارين الهوائية منخفضة التأثير مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات على تمرين عضلات الربلة بلطف ، مما يساعد الأوردة على تحريك الدم. إذا كنت تعمل في وظيفة تجلس أو تقف فيها لساعات طويلة ، خذ فترات راحة متكررة للتجول لتحفيز عضلات الربلة.

تغيير نظامك الغذائي

و اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يكون لها فوائد عديدة، من خفض ضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية، وتقليل الألم وعدم الراحة في المفاصل. وبالمثل ، يمكن أن يكون للنظام الغذائي السيئ تأثير سلبي مماثل على صحتك ، بما في ذلك صحة الوريد.

يزيد استهلاك الكثير من الصوديوم من احتباس الماء ، مما قد يؤدي إلى تفاقم التورم في الساقين. لذا فإن أول عنصر يجب استبعاده من نظامك الغذائي هو الملح. بدلاً من ذلك ، خطط لوجباتك حول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم (البطاطس والخضروات الورقية والأسماك مثل التونة والسلمون) التي تطرد الماء من الجسم.

لتحسين الدورة الدموية ، تناول كميات كبيرة من مركبات الفلافونويد الملونة ، مثل الفليفلة الحلوة والبصل والسبانخ والقرنبيط والفواكه الحمضية. تحافظ الأطعمة الغنية بالألياف مثل المكسرات والحبوب الكاملة على الهضم السليم. يمكن أن يؤدي ضعف الهضم إلى الإمساك الذي يجهد الأوردة عند محاولة إخراج الأمعاء.

دعم ساقيك

غالبًا ما تظهر الدوالي في أوردة الساق. رفع ساقيك على وسادة فوق مستوى قلبك يشجع الدم على التدفق إلى الصدر. سيقلل ذلك من الشعور بعدم الراحة ويقلل التورم ويخفف بعض الضغط على الساقين.

علاج الدوالي بدون جراحة

تعمل هذه العلاجات على تخفيف الأعراض ، لكنها لا تقضي تمامًا على الدوالي. للحصول على حل طويل الأمد ، ستحتاج إلى عملية جراحية.

علاجات دائمة لتوسع الأوردة

تظهر الدوالي لأن الصمامات في الأوردة غير قادرة على إعادة الدم إلى القلب. تؤدي الصمامات الضعيفة إلى تجمع برك الدم داخل

يمكن اتخاذ التدابير في المنزل لتخفيف الألم ومنع تفاقم الدوالي.

وتشمل هذه:

ممارسة

خسارة الوزن

رفع الرجلين

تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة

هناك أيضًا العديد من العلاجات الطبيعية المتاحة دون وصفة طبية ، وعادة ما تكون الكريمات والمطريات الموضعية.

يمكن أن تساعد في تهدئة الألم وتحسين الراحة وقد تحسن المظهر العام للدوالي.

الجوارب الضاغطة

تضغط الجوارب الضاغطة على ساقي المريض وتحسن الدورة الدموية.

إنهم يعملون بشكل مشدود حول الكاحلين ويفقدون المزيد من الساق. وبهذه الطريقة ، تشجع الجوارب الضاغطة على التدفق السليم للدم لأعلى عكس الجاذبية والعودة نحو القلب.

قد تساعد الجوارب الضاغطة في الشعور بعدم الراحة والألم والتورم ، لكن الأبحاث لم تؤكد ما إذا كانت تمنع تفاقم الدوالي أو تمنعها. كانت للدراسات نتائج مختلطة ومتضاربة.

تجعل الجوارب بشرة بعض الناس جافة ومتقشرة. إذا حدث هذا ، فمن المهم إخبار الطبيب.