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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزتها 6 فرش حشيش.. تجديد حبس ربة منزل لترويجها المخدرات في سوهاج

المتهمة بسوهاج
المتهمة بسوهاج

قررت النيابة العامة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، تجديد حبس ربة منزل في نهاية الثلاثينات من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتجارها في المواد المُخدرة وخاصة مُخدر الحشيش، مُتخذة من دائرة قسم جرجا مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود معلومات مفادها إتجار المدعوة (ع. ع- 38 عامًا- ربة منزل- تقيم بدائرة قسم شرطة جرجا)، بالمواد المُخدرة وخاصة مُخدر الحشيش.

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وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمة، وتم ضبطها بحوزتها 6 فرش من مُخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي وأدوات الوزن والتقطيع الخاصة بالمواد المُخدرة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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