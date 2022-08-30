عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبرزها سحب جواز السفر.. تعرف على عقوبات الإرهابيين طبقا للقانون

إرهابى
إرهابى

واجه قانون الكيانات الإرهابية عقوبات على الإرهابيين وعلى الكيانات الإرهابية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات الإرهابيين

ووضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات على الإرهابين كالتالى:

1.الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2.سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3.فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

4.تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

5.حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

6.حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

7.تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

عقوبات الكيانات الإرهابية

كما وضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للكيانات الإرهابية كالتالى:
1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

قانون الكيانات الإرهابية الارهابيين الكيانات الارهابية عقوبات الإرهابيين سحب جواز السفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| بيان عاجل من مرتضى منصور.. أوباما ينتقل إلى فيوتشر

الخطيب يحسم صفقات الموسم الجديد.. تفاصيل

مرتضى منصور يقرأ استقالته على الهواء.. فيديو

لعب بينج بونج.. تفاصيل اجتماع مرتضى منصور مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك

التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار لمدة 3 أيام على عدة مناطق

حال فشل صفقة كيروش.. مدرب ألماني مرشح لتدريب الأهلي| تفاصيل

حد يفضي البحر للمدام.. سيدة تثير الجدل بفيديو جديد من الساحل الشمالي..شاهد

تفاصيل تقديم مرتضى منصور لاستقالته خلال اجتماع الزمالك| فيديو

ترشيحاتنا

أبرزها سحب جواز السفر.. تعرف على عقوبات الإرهابيين طبقا للقانون

خصومات تصل إلى 35%.. تفاصيل معرض كتاب الطفل السنوي بالمعادي

هل يجوز الدعاء والحديث مع الله بالعامية .. الإفتاء تجيب

سعر عيار 18 اليوم 30-8-2022

تامر بجاتو: لو كانت تقنية الفيديو موجودة قديما لخسر الأهلي من المنصورة في نهائي كأس مصر 96.. فيديو

بالبيجامة الحمرا.. شاهد إطلالة شيرين من منزلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة الحمرا.. شاهد إطلالة شيرين من منزلها

بعد طلاقهما للمرة الثالثة.. صور جمعت بين أورتيجا وكارولينا قنديل

بعد استغاثة فتاة أردنية بالدموع.. الآلاف يحتشدون أمام مطعم شاورما لإسعاد والدها

بعد فوزها بملكة جمال المراهقات.. شاهد إطلالات ابنة انتصار المثيرة للجدل

فيديو

نحيب وموسيقى ورقص على أغانيه ..أبرز المشاهد في جنازة جورج الراسي

يسبب مرضا خبيثا.. تجنب تناول هذا النوع من الأسماك

مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

قسمة ونصيب.. تعليق صادم من بلقيس على إمكانية عودتها لزوجها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ