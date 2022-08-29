أغاني جورج الراسي تعلو في الميكروفونات قبل بدء مراسم جنازته

تحولت مراسم جنازة المغني اللبناني الراحل جورج الراسي إلى لحظات تكريم لمسيرته الفنية، وحرص عدد كبير من النجوم على التوافد إلى إحدى كنائس جبيل لتقديم واجب العزاء لأسرته وشقيقته نادين الراسي.

وحرصت أسرة جورج الراسي على تكريم إرثه الفني، وتواجده معهم بصوته وذلك بوضع أغانيه على ميكروفونات ومكبرات صوت خاصة "انت الحب" التي اشتهر بتقديمها في سن صغيرة.

وظهرت شقيقته نادين الراسي تنهار بالبكاء في أحضان المخرجة كلوديا مارشيليان خلال مراسم تشييع الجثمان التي تجري حاليا.

وأطلقت الفنانة اللبنانية نادين الراسي العديد من الاتهامات والتصريحات الغاضبة في عزاء شقيقها جورج الراسي أمس، في إحدى كنائس مقاطعة جبيل.

وظهرت نادين الراسي برفقة أسرتها وقد سيطر عليهم الغضب والحزن بعد رحيل شقيقها بسبب حادث الطريق الذي أودى بحياته ورفيقته زينة الرافعي، نتيجة تواجد حاجز أسمنتي في منتصف الطريق وغياب الإضاءة عنه.

وقالت نادين الراسي في تصريحاتها لوسائل الإعلام، إن شقيقها كان سائقا جيدا، ويعلم جيدا أصول القيادة ولكن بماذا ستفيده مهاراته في طريق معتم لا توجد به أية إشارات أو وسائل إضاءة تحميه من الصدام بمثل هذا الحاجز الإسمنتي.

وكشفت نادين الراسي السبب الحقيقي لوفاة شقيقها جورج الراسي، وهو اصطدام سيارته بالحاجز الإسمنتي ما تسبب في انفجار موتور السيارة موضحة:" ضرب الموتور.. طقله رقبته ".

وأطلقت نادين الراسي العديد من التهديدات لمسئولي حكومة بلدها خاصة وزير الأشغال قائلة:" بقلوا لوزير الأشغال.. أنا بعرف وين الطريق.. إذا ما هتصلح ولا تحطوا فوقه لجورج تمثال وتقولوا يا فنان نحنا قتلناك ..لو ما عملت هذا الشيء هيحترق قلبك على ابنك".

وظهر على نادين الراسي حالة من الصدمة حيث كان تلطم وتتحسر علة فقدان شقيقها، في الوقت الذي حرص أصدقائها علي تهدئتها.