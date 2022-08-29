عاجل
ما تحطش إيدك عليا.. عندما هاجمت ليلى علوي معجبا حاول لمسها | حكايات موديسا Togg وVinfast أحدث المنضمين.. الأسواق النامية الفرصة الوحيدة لشركات السيارات التركية والفيتنامية الرئيس يوجه بالتعرف على آراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية.. نواب: قرار ينتظره الشعب المصرى.. ويخفف العبء عن الأسر ويحارب الغلاء  الصناعات الغذائية: نثق في محافظ البنك المركزي.. ونتوقع صدور قرارات ايجابية قريباً مخاوف من الفوضى.. احتجاجات بالمنطقة الخضراء بعد اعتزال مقتدى الصدر العمل السياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغاني جورج الراسي تعلو في الميكروفونات قبل بدء مراسم جنازته

جورج الراسي
جورج الراسي

تحولت مراسم جنازة المغني اللبناني الراحل جورج الراسي إلى لحظات تكريم لمسيرته الفنية، وحرص عدد كبير من النجوم على التوافد إلى إحدى كنائس جبيل لتقديم واجب العزاء لأسرته وشقيقته نادين الراسي. 

 

وحرصت أسرة جورج الراسي على تكريم إرثه الفني، وتواجده معهم بصوته وذلك بوضع أغانيه على ميكروفونات ومكبرات صوت خاصة "انت الحب" التي اشتهر بتقديمها في سن صغيرة. 

 

وظهرت شقيقته نادين الراسي تنهار بالبكاء في أحضان المخرجة كلوديا مارشيليان خلال مراسم تشييع الجثمان التي تجري حاليا. 

 

وأطلقت الفنانة اللبنانية نادين الراسي العديد من الاتهامات والتصريحات الغاضبة في عزاء شقيقها جورج الراسي أمس، في إحدى كنائس مقاطعة جبيل.

 

 

وظهرت نادين الراسي برفقة أسرتها وقد سيطر عليهم الغضب والحزن بعد رحيل شقيقها بسبب حادث الطريق الذي أودى بحياته ورفيقته زينة الرافعي، نتيجة تواجد حاجز أسمنتي في منتصف الطريق وغياب الإضاءة عنه. 

 

وقالت نادين الراسي في تصريحاتها لوسائل الإعلام، إن شقيقها كان سائقا جيدا، ويعلم جيدا أصول القيادة ولكن بماذا ستفيده مهاراته في طريق معتم لا توجد به أية إشارات أو وسائل إضاءة تحميه من الصدام بمثل هذا الحاجز الإسمنتي. 

 

وكشفت نادين الراسي السبب الحقيقي لوفاة شقيقها جورج الراسي، وهو اصطدام سيارته بالحاجز الإسمنتي ما تسبب في انفجار موتور السيارة موضحة:" ضرب الموتور..  طقله رقبته ". 

 

وأطلقت نادين الراسي العديد من التهديدات لمسئولي حكومة بلدها خاصة وزير الأشغال قائلة:" بقلوا لوزير الأشغال.. أنا بعرف وين الطريق.. إذا ما هتصلح ولا تحطوا فوقه لجورج تمثال وتقولوا يا فنان نحنا قتلناك ..لو ما عملت هذا الشيء هيحترق قلبك على ابنك".

 

وظهر على نادين الراسي حالة من الصدمة حيث كان تلطم وتتحسر علة فقدان شقيقها، في الوقت الذي حرص أصدقائها علي تهدئتها.

جورج الراسي جنازة جورج الراسي نادين الراسي أسرة جورج الراسي عزاء جورج الراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

بفرمان من الخطيب.. مانويل جوزيه يقترب من العودة للأهلي

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

الحقونا بنغرق.. كواليس انتشال جثمان 15 مصريا قرب سواحل ليبيا

بفستان لافت.. نرمين الفقي بإطلالة جريئة من جديد| شاهد

ترشيحاتنا

ما الفرق بين الإنفلـونـزا الموسميـة ونـزلـة البـرد .. الصحة تجيب

مقدم الحجز | سقوط عصابة بنصب من نوع جديد في شقق وشاليهات المصايف

ترجع ولا مترجعش.. مصير الشبكة والمهر حال انتهاء الخطوبة بوفاة أحد الطرفين

خليك ناصح.. هاتف جديد رخيص وبنفس مميزات هواوي اللي بـ15 ألف

التعليم العالي: غدًا ختام التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة

مخاوف من الفوضى.. احتجاجات بالمنطقة الخضراء بعد اعتزال مقتدى الصدر العمل السياسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بطانة.. شاهد| هنا شيحة تستعرض أناقتها بفستان ملفت

بفستان لافت.. نرمين الفقي بإطلالة جريئة من جديد| شاهد

نيكي ميناج وليل ناز وتايلور سويفت الأفضل.. القائمة الكاملة لجوائز MTV

هل أنت منهم؟.. 7 أبراج محظوظة في الحب

فيديو

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

بحب نبيلة عبيد أكثر.. مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار

مكشوف البطن.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفيديو جديد على إنستجرام

اشتقتلك قد الكون.. فيديو مؤثر لنجل جورج الراسي بعد وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ