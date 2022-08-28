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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كشفت عن سبب وفاته.. أبرز تصريحات نادين الراسي في عزاء شقيقها

نادين الراسي وشقيقها
نادين الراسي وشقيقها الراحل

أطلقت الفنانة اللبنانية نادين الراسي العديد من الاتهامات والتصريحات الغاضبة في عزاء شقيقها جورج الراسي ظهر اليوم في إحدى كنائس مقاطعة جبيل.

 

وظهرت نادين الراسي برفقة أسرتها وقد سيطر عليهم الغضب والحزن بعد رحيل شقيقها بسبب حادث الطريق الذي أودى بحياته ورفيقته زينة الرافعي، نتيجة تواجد حاجز أسمنتي في منتصف الطريق وغياب الإضاءة عنه. 

 

وقالت نادين الراسي في تصريحاتها لوسائل الإعلام، إن شقيقها كان سائقا جيدا، ويعلم جيدا أصول القيادة ولكن بماذا ستفيده مهاراته في طريق معتم لا توجد به أية إشارات أو وسائل إضاءة تحميه من الصدام بمثل هذا الحاجز الإسمنتي. 

 

وكشفت نادين الراسي السبب الحقيقي لوفاة شقيقها جورج الراسي، وهو اصطدام سيارته بالحاجز الإسمنتي ما تسبب في انفجار موتور السيارة موضحة:" ضرب الموتور..  طقله رقبته ". 

 

وأطلقت نادين الراسي العديد من التهديدات لمسئولي حكومة بلدها خاصة وزير الأشغال قائلة:" بقلوا لوزير الأشغال.. أنا بعرف وين الطريق.. إذا ما هتصلح ولا تحطوا فوقه لجورج تمثال وتقولوا يا فنان نحنا قتلناك ..لو ما عملت هذا الشيء هيحترق قلبك على ابنك".

 

وظهر على نادين الراسي حالة من الصدمة حيث كان تلطم وتتحسر علة فقدان شقيقها، في الوقت الذي حرص أصدقائها علي تهدئتها.

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لطم وصراخ وبكاء.. نادين الراسي تنهار في عزاء شقيقها جورج الراسي

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صدمة وانهيار.. أول ظهور لوالدة جورج الراسي في عزائه| فيديو

وفي تصريحات أخرى كانت تهديدات نادين الراسي لوزير الأشغال أكثر صراحة قائلة:" إذا لم يأتِ حق أخي، هيحترق قلبك على ابنك، واعتبره تهديد".

 

وقالت نادين الراسي إن كلمة "العوض بسلامتك" لن تعزيها عن خسارة شقيقها الذي راح ضحية الإهمال موضحة:" جورج لكل لبنان ولكل محبينه.. و مات رخيص لأنه من ورا قصص طرقات نخسر ولادنا وإخواتنا". 

 

وأكدت نادين الراسي في تصريحات تلفزيونية  أن شقيقها كان سائق محترف ويعرف القواعد جيدا، وكان عائدا من سوريا إلى بيروت ليقضي وقتا مع ابنه كالمعتاد يومي السبت والأحد من كل أسبوع. 

 

ووجهت نادين الراسي رسالة إلى وزير الأشغال اللبناني قائلة:" ما رح ادعي عليه بس إذا بيقبل يحترق قلبه على ابنه بيتركها هيك"، في إشارة إلى الحاجز الخرساني في منتصف الطريق الذي تسبب في وقوع حادث شقيقها. 

 

وأعلن الممثل القانوني لأسرة المغني الراحل جورج الراسي اتخاذهم كافة الإجراءات القانونية ضد المسئولين للأخذ بثأر ابنهم الراحل ورفيقته التي راحت ضحية حادث سيارة تاركة ثلاثة أطفال. 

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