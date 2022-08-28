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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

لطم وصراخ وبكاء.. نادين الراسي تنهار في عزاء شقيقها جورج الراسي

نادين الراسي
نادين الراسي

شهد عزاء الفنان الراحل جورج الراسي ، حالة من الغضب والصدمة من وفاة شقيقها الفنانة نادين الراسي

 

وظهر على نادين الراسي  حالة من الصدمة حيث كان تلطم وتتحسر علة فقدان شقيقها، في الوقت الذي حرص أصدقائها علي تهدئتها

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رسالة تهديد صريحة من شقيقة جورج الراسي بعد وفاته

 

هددت نادين الراسي أحد المسئولين بلبنان بعد وفاة شقيقها جورج الراسي المفجعة، وذلك من خلال فيديو مع إحدى القنوات اللبنانية الشهيرة.

 

وقالت نادين: "إذا لم يأتِ حق أخي، هيحترق قلبك على ابنك، واعتبره تهديد".

نادين الراسي وجورج الراسي:

واستعادت الفنانة نادين الراسي، شقيقة الفنان الراحل جورج الراسي، ذكرياتها مع شقيقها بصورة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وعلقت نادين على خبر مصرع شقيقها جورج الراسي، قائلة: "رح دفعن التمن ياخى يا عريس السما".

 

وأوضحت التحقيقات أن السيارة ملك الفنان جورج الراسي، وكان هو الذي يقودها، واصطدمت بالحاجز الوسطي عند نقطة المصنع المشترك.

 

وقالت التقارير الأولية للطبيب الشرعي اللبناني، إنه لا وجود لأي تشويه إطلاقا بجسد جورج الراسي، أو رأسه، مرجحة أن قوة الصدمة أدت إلى الوفاة.

 

فيما أفادت التقارير، بأن جثماني جورج الراسي وزينة المرعبي لا يزالان في مستشفى تعنايل في لبنان، وأن غياب الإضاءة عن الطريق كان سببا في حادث اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني.

 

والدة جورج الراسي:

 

ظهرت والدة المغني اللبناني الراحل جورج الراسي في عزائه الذي أقيم ظهر اليوم بإحدى كنائس منطقة جبيل، وظهرت عليها علامات الصدمة والحزن الشديد، ما استدعى تدخل المحيطين بها لمساعدتها على الوقوف. 

 

 

وقالت والدة جورج الراسي في تصريحات تلفزيونية لها من العزاء، أن ابنها كان ذاهبا إلى عمله لكي “يسترزق من أجل تربية ابنه”، وقدم خلال مشواره الكثير من الأغنيات والأعمال الشهيرة، ولكنه في النهاية راح ضحية سوء تخطيط للطرقات.

 

 

جورج الراسي وآخر فيديو قبل وفاته

ظهر المطرب جورج الراسي في آخر حفل غنائي له أحياه ليلة الجمعة 26 أغسطس، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بلحظات في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 27 أغسطس.

 

ونشر أحد المتواجدين في حفل جورج الراسي مقطع فيديو من حفله الأخير ليلة أمس الأول، الجمعة، وظهر فيه جورج يغني ويرقص قبل أن يودع محبيه وجمهوره بحادث مأساوي.

 

آخر ما كتبه جورج الراسي 

وكان آخر ما كتبه جورج الراسي، قبل أسبوع من وفاته، هو منشور عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، روج فيه لحفله الغنائي الأخير الذي أحياه ليلة الجمعة 26 أغسطس، في أحد الملاهي الليلية اللبنانية.

 

 

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