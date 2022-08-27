نام وهو سايق.. مفاجأة صادمة يكشفها شهود عيان عن وفاة جورج الراسي وصديقته

نشر موقع ميدل إيست أون لاين؛ سر حادث الفنان جورج الراسي الذي توفى على اثره اليوم داخل سيارته .

وذكر الموقع أن سبب حادث جورج الراسي على حسب شهادات متطابقة بأنه توفى بعد أن غفا بيعينه أثناء قيادة السيارة ما أدى إلى اصطدامه بجدار كبير على طريق سريع.

تقرير الطب الشرعي لجثة جورج الراسي

كشف تقرير الطب الشرعي المبدئي عقب الكشف على جثة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي عن سبب وفاته.

وتبين من تقرير الطب الشرعي، وجود كسور في القفص الصدري والرأس، والعظام مطحونة في إحدى قدميه، بحسب ما ذكرت تقارير لبنانية.

وأعلنت وفاة المطرب جورج الراسي - شقيق الفنانة نادين الراسي - في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 27 أغسطس، بعد حادث سير مروع.

وذكر موقع LBC اللبناني، أن جورج الراسي، كان يستقل سيارته بصحبة صديقته وفجأة اصطدمت سيارته بالرصيف على طريق عام المصنع، وتهشمت السيارة كليا.

وأفاد الموقع اللبناني، أنه جراء هذا الحادث؛ لفظ جورج الراسي أنفاسه الأخيرة، وصديقته أيضا، بعد حادث أليم أصبح حديث الشارع اللبناني.

جنازة زينة المرعبي رفيقه جورج الراسي في الحادث من مسجد طينال



أعلنت أسرة الراحلة زينة المرعبي صديقه ورفيقه الفنان الراحل جورج الراسي في الحادث الأليم الذى أودى بحياتهما، تشييع جنازتها غدا عقب صلاة الظهر من مسجد طينال، مطبعة الشهّال في أبي سمراء، حيث سيتم دفتها في مدافن باب الرمل.

وتتلقى أسرة زينة المرعبي العزاء في الراحلة خلال 3 أيام، قبل الدفن في منزل والدها بشارع الكوندور بناية العلاء، والعزاء الثاني والثالث سيكون بقاعة مسجد الوفاء بمدينة طرابلس من الساعة 5 عصراً وحتى الساعة 7 مساءً.

أعلن وكيل عائلة الفنان الراحل جورج الراسي المحامي أشرف الموسوي أن العائلة في صدد تقديم شكوى قانونية أمام القضائين الجزائي والمدني ضد الدولة اللبنانية وكل من يظهره التحقيق في جرم مخالفة أبسط قواعد السلامة العامة على طريق المصنع ما أدى الى مقتل الراسي بحادث سير نتيجة اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي في المنطقة.

كما أشار الموسوي الى ان العائلة ستتقدم بالشكوى ضد الدولة وأيضا ضد المتعهدين الذين نفذوا هذه الطريق .

وفاة جورج الراسي

توفى صباح اليوم الفنان جورج الراسي في خبر صدم جميع الوسط الفني وخارجه وذلك بعد حادث بسيارته .

وحرص نجوم الفن على نعي الفقيد ؛ حيث بعد الفقيد هو شقيق الفنانة نادين الراسي .



جنازة وعزاء جورج الراسي

أعلنت أسرة الفنان جورج الراسي، تشييع جثمانه والصلاة عليه يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري، وذلك بعد وفاته صباح اليوم، إثر تعرضه لحادث مروع أثناء عودته من دمشق للبنان.

وكتبت الفنانة نادين الراسي شقيقة الراحل جورج الراسي عبر خاصية ستوري على انستجرام، ونص على الآتي: صلاة الجنازة ستكون يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، أما العزاء فسيكون في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس، في قرية المنصف - جبيل اللبنانية، غدًا الأحد في تمام الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً، ويوم الاثنين الموافق 29 أغسطس في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى السابعة مساءً في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس في قرية المنصف اللبنانية".

فيديو صادم يكشف سر وفاة جورج الراسي وصديقته بحادث سيارة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سبب وفاة النجم جورج الراسي الذي أدى لتهشم سيارته، في أثناء عودته من حفله الغنائي بدمشق.

وظهر الفيديو خللا كبيرا في غياب الحماية على الحاجز الوسطي على الطريق ومع عدم وجود أعمدة إنارة أدى ذلك لاصطدام السيارة في الحاجز الوسطي وتهشمها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة الأولى للفنان الراحل جورج الراسي وصديقته زينة المرعبي داخل السيارة بعد وفاتهما اثر حادث اليم.

وتعمد رواد مواقع التواصل الاجتماعي إخفاء ملامح جورج الراسي وصديقته ؛ حيث تبين فقد جزء من قدمه وهو على كرسي القيادة .

جورج الراسي تنبأ بوفاته في حادث بكليبات احدى أغانيه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كليب أغنية " إنت الحب" للفنان الراحل جورج الراسي الذى وافته المنية صباح اليوم بعد تعرضه لحادث.

ويبدو ان جورج الراسي قد تنبأ بطريقة وفاته خلال الفيديو كليب حيث حذر من السرعة الزائدة .

كما ظهر خلال الفيديو اصطدام جورج الراسي بحاجز خرساني بسيارته وهى نفس طريقة وفاته.

تعرض لمحاولة اغتيال.. مفاجآت وأسرار كشفها جورج الراسي قبل وفات

وكان جورج الراسي، قد كشف عن تعرضه لمحاولة اغتيال في عام 2016.

وأوضح في تصريحات صحفية سابقة أن هناك من استأجر قتلة مأجورين ودفع لهم المال لقتله «عند عودته من البحر مع جويل (طليقته جويل حاتم) وابننا جو».

وفاة جورج الراسي



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمطرب الراحل جورج الراسي الذي توفى اليوم في حادث مفجع، وهو يقدم رسالة لجمهوره في احد اللقاءات ويقول:" حبوا بعض.. الحياة ما بتستاهل"