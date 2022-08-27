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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

فيديو وصور..

جسد مشهد وفاته بكليب|مفاجأة صادمة.. جورج الراسي تنبأ بخبر رحيله قبل أيام

جورج الراسي
جورج الراسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كليب أغنية "إنت الحب" للفنان الراحل جورج الراسي الذى وافته المنية صباح اليوم، السبت، بعد تعرضه لحادث.

ويبدو أن جورج الراسي تنبأ بطريقة وفاته خلال الفيديو كليب حيث حذر من السرعة الزائدة.

كما ظهر خلال الفيديو اصطدام جورج الراسي بحاجز خرساني بسيارته، وهى نفس طريقة وفاته.

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تعرض لمحاولة اغتيال.. مفاجآت وأسرار صادمة كشفها جورج الراسي قبل وفاته

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تعرض لمحاولة اغتيال.. مفاجآت وأسرار كشفها جورج الراسي قبل وفاته

توفى صباح اليوم، السبت، الفنان جورج الراسي برفقه صديقته زينة المرعبي، وذلك بعد حادث تصادم أدى إلى تهشم السيارة.

وكان جورج الراسي كشف عن تعرضه لمحاولة اغتيال في عام 2016.

وأوضح الراسي، في تصريحات صحفية سابقة، أن هناك من استأجر قتلة مأجورين ودفع لهم المال لقتله «عند عودته من البحر مع جويل (طليقته جويل حاتم) وابننا جو».

 

فيديو وفاة جورج الراسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمطرب الراحل جورج الراسي الذي توفى اليوم في حادث مفجع، وهو يقدم رسالة لجمهوره في احد اللقاءات ويقول: "حبوا بعض الحياة ما بتستاهل".

وفاة جورج الراسي

كشفت تقارير إخبارية لبنانية، عن وفاة المطرب جورج الراسي - شقيق الفنانة نادين الراسي - في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت 27 أغسطس، بعد حادث سير مروع.

وفاة جورج الراسي وصديقته

وذكر موقع LBC اللبناني، أن جورج الراسي، كان يستقل سيارته بصحبة صديقته، وفجأة اصطدمت سيارته بالرصيف على طريق عام المصنع، وتهشمت السيارة كليا.

وأفاد الموقع اللبناني، بأنه جراء هذا الحادث لفظ جورج الراسي أنفاسه الأخيرة وصديقته أيضا، بعد حادث أليم أصبح حديث الشارع اللبناني.

صورة جورج الراسي وابنه

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للراحل جورج الراسي من عام مع ابنه، وعلق عليها قائلا: "أنا عايش كرمالك".


وفاة جورج الراسي وزينة المرعبي

وأفادت المواقع اللبنانية والسوشيال ميديا بوفاة الشابة زينة المرعبي، التي كانت برفقة الفنان جورج الراسي في الحادث المروع الذي أودى بحياتهما على الحدود مع سوريا.

جورج الراسي يتحدث عن خطواته الفنية قبل وفاته

وحل المطرب اللبناني جورج الراسي ضيفا على موقع "صدى البلد" الإخباري، وتحدث عن أحدث أعماله فى مصر.

وكشف الراسي عن رأيه فى أغاني المهرجانات وقرار الفنان هاني شاكر بمنعها، ورأيه فى تشبيهه بالفنان جورج وسوف، كما تحدث عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية، ورأيه فى قضية الفنانة نانسي عجرم، وكشف لنا عن خطواته الفترة المقبلة.

وقال "جورج" إنه حاليا يستعد لتقديم أغنية جديدة فى مصر، مشيرا إلى أنه يريد العودة إلى الساحة الغنائية بقوة مرة أخرى، خاصة بعد غيابه الطويل.

وتحدث عن المحطات المهمة فى حياته، وقال إنه مر بمراحل كثيرة كي يحقق نجاحه، وكانت أبرز أغنياته "سهر الليل"، التي حققت نجاحا باهرا، بالإضافة إلى غناء عدد من الأغاني المصرية مثل "أوراق الشجر" و"رمش عينه"، التي ساعدته على الانتشار سريعا.

كما عبر المطرب اللبناني جورج الراسي عن حبه لأغاني المهرجانات، بالإضافة إلى حبه لأغاني الطرب القديم مثل أم كلثوم وعبد الحليم، لذلك يحب دائما أن يذهب إلى خان الخليل ليعيش تلك الأجواء، وتمنى لو عاش في عصرهم، واصفا أيامهم بالذهبية، وناشد الفنانين الكبار الحفاظ على هذا الإرث الكبير، منوها إلى أنه يحب أن يستمع لأغاني المطربين عمرو دياب ومحمد حماقي.

كليب جورج الراسي
كليب جورج الراسي
كليب جورج الراسي
كليب جورج الراسي
كليب جورج الراسي
كليب جورج الراسي
كليب جورج الراسي
كليب جورج الراسي
كليب جورج الراسي
كليب جورج الراسي
كليب جورج الراسي
كليب جورج الراسي
كليب جورج الراسي
كليب جورج الراسي
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