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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

غدا .. نظر استئناف الطالبات المتهمات بالتعدي على زميلتهن كارما

كارما
كارما
مصطفي رجب

تنظر محكمة الطفل بالقاهرة، غداً ، استئناف 3 طالبات متهمات بالاعتداء على زميلتهن "كارما"، خلال المشاجرة، التي نشبت داخل مدرسة خاصة بالتجمع .

تفاصيل القضية 

كانت نيابة الطفل، قد أحالت في وقت سابق قضية التعدي على الطالبة كارما من قبل زملائها داخل مدرسة خاصة في التجمع، إلى محكمة جنايات الطفل.

وسبق أن تسلمت نيابة القاهرة الجديدة تقرير الطب الشرعى الأولي، والذي أكد تعرض الطالبة كارما لإصابات وكسور؛ نتيجة الاعتداء عليها، كما أوصى التقرير بإعادة فحصها طبيًا بعد 3 أشهر؛ لمتابعة تطورات حالتها الصحية.

وانتهت نيابة القاهرة الجديدة، من الاستماع لأسرة الطالبة "كارما" المجني عليها في واقعة التعدي عليها بالضرب على يد 3 فتيات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، كما اطلعت على التقرير الطبى الخاص بالطالبة.

واتهم والد الطالبة، المدرسة، بالتقصير والإهمال، فيما تم إصدار قرار بضبط وإحضار 3 فتيات من المدرسة.

محكمة الطفل بالقاهرة استئناف 3 طالبات متهمات بالاعتداء على زميلتهن كارما كارما

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