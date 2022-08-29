الجيزة تزيل 43 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية .. صور

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مراكز المحافظة فى تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء ضمن الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

واطلع محافظ الجيزة على جهود مركز ومدن منشأة القناطر والبدرشين وأبو النمرس فى إزالة 43 حالة بناء وتعد على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء خلال حملات مكبرة لتحقيق الانضباط .

وأشار المحافظ أن مركز ومدينة منشأة القناطر قام بتنفيذ 26 قرارا لإزالة تعديات على أراضى أملاك دولة بمساحة 9765م بقرية بنى سلامة بمركز ومدينة منشأة القناطر الى جانب إزالة 3 حالات على مساحة 3 أفدنة أملاك دولة وذلك بقرى بنى سلامة وأبو غالب.

إزالة 6 حالات تعدٍ

وشملت جهود مركز منشأة القناطر إزالة 6 حالات تعدى على الأراضي الزراعية عباره عن مبانى بالطوب والاسمنت وأسوار على مساحات 80م , 100م , 150م بناحية بهرمس وذات الكوم ببرقاش والمنصورية والحسنين وأبو غالب بالاضافه الى إزالة مخالفه بناء دور بعقار بقرية الاخصاص وتم فك شده خشبية للدور الاول فوق الارضى لعقار بناحية الحسانين .

وأطلع اللواء أحمد راشد على جهود حملات مركز ومدينة البدرشين حيث تم إزالة مبنى من دورين مقام بالمخالفة بمنطقة سيدى جنيدى بالبدرشين على مساحة 100م تقريبا وتم إزالة المبنى حتى سطح الارض واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف .

إزالة 4 حالات بناء في أبوالنمرس

وفى مركز ومدينة ابو النمرس تم إزالة 4 حالات بناء مخالف شملت إزالة اسقف وحوائط مقامة بالمخالفة بعقارات بشارع طابونه نرمين بزاويه ابو مسلم قطاع شبرامنت

وأشار اللواء أحمد راشد أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أي تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات .

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