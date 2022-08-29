حسبي الله ونعم الوكيل.. إمام عاشور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. تفاصيل

وجه إمام عاشور رسالة غامضة نشرها عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب إمام عاشور " ‏"لا طاقة لي للكلام ولو كان هناك ما هو أهدأ من الصمت لفعلت ." حسبي الله ونعم الوكيل ".

ووجه إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، التحية لجماهير ناديه عقب التتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز.

وقال إمام عاشور - في تصريحاته عقب لقاء الزمالك والاتحاد السكندري إن وجود الجماهير كان أكبر دافع للاعبين في المباريات الماضية من أجل تحقيق الانتصارات المتتالية وحصد لقب الدوري في النهاية.

وأضاف عاشور، "الموسم كان صعبًا للغاية، وتكللت مجهوداتنا بحصد لقبي الدوري والكأس.. اللاعبون الشباب والصاعدون كانوا رجالا وساهموا بقوة في تتويج الزمالك بلقب الدوري".