إعادة رصف الطريق المتهالك مطلب سكان منطقة دوران محب في الغربية

شكا سكان منطقة دوران محب في مركز المحلة الكبري التابعة الى محافظة الغربية من تهالك المنطقة، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الشوارع وعدم رصفة ، مما يعرض حياة المارة للخطر.



ويقول المواطن شادى فؤاد محمود ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى نحن سكان منطقة دوران محب في المحلة الكبري أشد المعاناة من تهالك الرصف فى الشارع وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات".



وأضاف: "على الرغم من معاناة أهالي منطقة دوران محب ، إلا أن المنطقة خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى أو مراعاه للأهالي".



وطالب شادى نيابة عن أهالي دوران محب برصف الشارع أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب مياه مياه الأمطار التي يغرق بها الشارع ، ما يؤدى الى عدم المقدرة على السير في الشارع على الأقدام.



وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الغربية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الشارع لتسهيل حركة الأهالي.

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