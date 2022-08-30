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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

حدث في جنازة جورج الراسي.. انهيار مروان خوري ونجوى كرم.. ودعوى قضائية ضد الحكومة اللبنانية.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيله

جورج الراسى
جورج الراسى

أقيم قداس صلاة جنازة المطرب اللبناني جورج الراسي بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل لأداء قداس صلاة الجنازة وسط  حضور عدد من نجوم الفن ومحبيه.

وأعلن أحد رجال الأعمال من دول الخليج عن إقامة صدقة جارية علي روح الفنان والمطرب اللبناني جورج الراسي ، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

حيث كتب رجل الأعمال علي تويتر قائلا: تابعت تفاصيل وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي وصديقته على طريق دمشق بيروت أثناء عودتهما من سوريا صباح أمس ، وبعد تعزيتنا لاهله وذويه وحفاظا على أرواح سالكي الطريق جميعا ، أعلن عن تبني مشروع إنارة مكان وقوع الحادث المروع ، والذي أودى بحياتهما، وتعتبر بمثابة صدقة جارية عنهما.

صديقة جورج الراسي 

كشفت الإعلامية رنيم الهاشم، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب اللبناني جورج الراسي ، قبل عودته من سوريا إلى بيروت ليلة وفاته .

وقالت رنيم الهاشم، في تصريحات تليفزيونية، إنها كانت من ضمن حضور حفل الفنان جورج الراسي في سوريا ، ونصحته بعدم المغادرة بعد انتهاء الحفل ، حتي لا يقوم بالقيادة ليلا ولكنه أصر ، وانصرف بعد الحفل بحوالي ساعة وربع.

وتابعت رنيم الهاشم، أنها حاولت الاتصال بجورج الراسي بعد انصرافه ولكنه لم يرد وبعد عشر دقائق تلقت خبر الحادث المروع الذي تعرض له .

دعوى قضائية من أجل جورج الراسى 

أكد أشرف الموسوي محامي عائلة الراسي، أن العائلة في صدد تقديم شكوى أمام القضائيين الجزائي والمدني ضد الدولة اللبنانية وكل من يظهره التحقيق في جرم مخالفة أبسط قواعد السلامة العامة على طريق المصنع، مما أدى إلى مقتل الفنان جورج الراسي بحادث سير نتيجة اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي في المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة الذي يبث على قناة Etc مساء الاثنين، أن رفع دعوى قضائية سيكون بالتشاور مع عائلة الراسي، ولم تتخذ أي قرار أو حاسم أو نهائي في هذا الصدد.

وشدد محامي العائلة، أن دم الفنان الراحل جورج الراسي لن يترك هدر  مهما كان، وقد نتطرق للشكل القانوني أو رفع دعوى، وهذا ماستسفر عنه الأيام القادمة.

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نجوى كرم ومروان خوري 

حرصت الفنانة نجوى كرم على التواجد خلال مراسم تشييع جثمان الفنان اللبنانى جورج الراسى لتودعه إلى مثواه الأخير وعزاء شقيقته نادين الراسى.

انهار الفنان اللبنانى مروان خورى من البكاء الشديد خلال تشييع جثمان الفنان الراحل جورج الراسي والذى حرص على وداعه وتقديم واجب العزاء لشقيقته نادين الراسي.

وكانت أيضا الفنانة مايا دياب بصحبة الفنان مروان خورى، حيث حرصت على تقديم واجب العزاء أيضا لشقيقة الفنان الراحل جورج الراسي.

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