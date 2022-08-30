انطلاق ملتقى السرد التابع لدائرة الثقافة بالشارقة الأسبوع المقبل في القاهرة.. تفاصيل

أعلنت دائرة الثقافة بالشارقة عن برنامجها السنوي الخاص بالمهرجانات والملتقيات الدائمة، والذي ينطلق في شهر سبتمبر من هذا العام 2022 حتى يونيو من العام 2023، تأكيداً لدور إمارة الشارقة في ريادتها للأنشطة الثقافية والفكرية المختلفة، واشتملت خطة هذا العام على العديد من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الدائرة.



وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، إن الدور الثقافي الذي تضطلع به الشارقة جعلها حاضنة للمبدعين وإبداعاتهم ونتاجاتهم الأدبية والفكرية عبر استضافتهم في المهرجانات التي تنظمها دائرة الثقافة وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ما يؤكد على أهمية هذه الأنشطة والفعاليات ودورها في تفعيل الساحة الثقافية،( وأضاف: “اهتمام دائرة الثقافة بالفئات العمرية المختلفة يصحبه اهتمام متبادل من جانب الجمهور بالتفاعل والحضور، إضافة إلى إشراك المبدعين كل عام عبر الملتقيات الثقافية بألوانها المتعددة، والتي تصحبها الأمسيات والمحاضرات، والندوات، والعروض المسرحية، والعديد من الجوائز).

في السياق ذاته أشاد العويس بالمبدعين، في المجالات الفكرية والثقافية، موضحاً أن أنشطة دائرة الثقافة تتوج بتكريم المبدعين من الشباب والقامات الثقافية لما لهم من دور فعَّال في رفد الحقل الثقافي بالجديد المتميز على الدوام.

فيما يُستهَل الموسم الجديد في سبتمبر من العام الجاري بفعاليات من ضمنها ملتقى الشارقة للسرد في دورته الـ 18 والذي ينظم بالقاهرة (مصر)، إلى جانب ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته العاشرة وتستضيفه العاصمة المغربية الرباط، بالإضافة إلى مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة في دورته التاسعة والذي تستضيفه مدينة كلباء.



ويحتضن شهر أكتوبر العديد من الفعاليات أبرزها ملتقى الشارقة للخط العربي في دورته الـ 10، ومساء ثقافي بمناطق ” كلباء، دبا الحصن ومهرجان المفرق للشعر العربي بالأردن.



وسيكون شهر نوفمبر حافلاً بالفعاليات لدائرة الثقافة، أبرزها احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة 51، ومهرجان الأُقصر للشعر العربي ومهرجان مراكش للشعر العربي.

وفي شهر ديسمبر تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم مهرجان الشعر العربي، وفي تونس سيكون مهرجان بيت الشعر العربي ببيت الشعر بالقيروان حاضراً أمام مثقفي تونس، يلي ذلك جائزة الشارقة للنقد التشكيلي، بينما تنظم احتفالية اليوم العالمي للغة العربية ببيت الشعر بالشارقة، أما مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي سيكون بمفوضية كشافة الشارقة، بالإضافة إلى موعد مع مهرجان الشارقة الصحراوي بمنطقة الكهيف، وتستضيف منطقة شيص مساءً ثقافياً، بجانب مساء ثقافي بمنطقة وادي الحلو.



ويُستهَل العام الجديد 2023 في شهر يناير بمهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ 20 بقصر الثقافة وخورفكان وكلباء، ثم يليه ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته الـ 11 في تونس، وتنظم القوافل الثقافية في مدينة شيص، ثم مهرجان خورفكان المسرحي.



وفي شهر فبراير في قصر الثقافة بالشارقة والذيد وخورفكان وكلباء، سيتم تنظيم مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته الـ17، يليه مهرجان كلباء الثقافي بالمركز الثقافي بكلباء، ويستضيف بيت الشعر بموريتانيا مهرجان نواكشوط للشعر العربي، بينما يستضيف قصر الثقافة بالشارقة مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في نسخته الرابعة، وتتنافس الفرق المسرحية الخليجية على جوائز في مجالات الإخراج والتمثيل وسواها من فنيات العرض.



شهر مارس من العام 2023 سيستهل بملتقى الشارقة للتكريم الثقافي بالأردن في دورته الـ 12، يتبعه مهرجان خورفكان الثقافي في دورته السادسة بالمركز الثقافي بخورفكان، وسيتم في نفس الشهر تكريم مؤلفي إصدارات دائرة الثقافة بالشارقة، ويستضيف قصر الثقافة فعاليات أيام الشارقة المسرحية الـ 32، بينما يحتفل بيت الشعر باليوم العالمي للشعر في نفس الشهر، ويستقبل كذلك ورشة فن الشعر والعروض، ويستضيف مركز الشارقة لفن الخط العربي معرض خط لمنتسبي برنامج كتاتيب.



وفي أبريل ستكون جائزة الشارقة للإبداع العربي – الإصدار الأول في دورتها الـ 26، حاضرة بقصر الثقافة.



أما مايو 2023 يحتفي بملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الـ 13 بالسودان، يتبعه مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي بقصر الثقافة، يليه استضافة مصر لملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته الـ 14، وفي دبا الحصن يحضر مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي في دورته السادسة، بينما يكمل مايو فعالياته، عبر مهرجان تطوان للشعر العربي بدار الشعر بالمغرب.



وفي شهر يونيو تستضيف موريتانيا ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، ثم حفل تكريم جائزة الشارقة – اليونسكو للثقافة العربية.



الجدير بالذكر – وبناءً على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ستستمر الدائرة في تنظيم الملتقيات الشعرية في إفريقيا والتي تنظم في : “غينيا، نيجيريا، السنغال، تشاد، النيجر، مالي، جنوب السودان، بنين وساحل العاج”، كما تستمر دائرة الثقافة في برامجها الثقافية والأمسيات الشعرية لبيت الشعر ومجلس الحيرة الأدبي، ومجلس خورفكان الأدبي، ومجلس كلباء الأدبي، كما تستمر الورش الفنية في مركز الخط العربي وبرنامج كتاتيب.



هذا وتواصل دائرة الثقافة إصدار أعدادها من المجلات الثقافية، والتي تتناول الشؤون المحلية بإمارة الشارقة من مدنها المختلفة، حيث يتواصل إصدار مجلة الرافد التي ترصد المشهد الثقافي في الشارقة، ومن المنطقة الشرقية والوسطى بإمارة الشارقة تصدر مجلتا (الشرقية والوسطى) واللتان تُعنيان بالشأن المحلي التنموي والثقافي في مدن (الذيد والبطائح ومليحة والمدام – خورفكان وكلباء ودبا الحصن.) وبقية مناطقهما.



ومن مجلس الحيرة الأدبي تصدر مجلة “الحيرة من الشارقة” وتُبرز المجلة الشعر النبطي وموضوعات شعرية متنوعة.



وتصدر مجلة الشارقة الثقافية والتي تحمل بين طياتها موضوعات ثقافية متعدّدة، تُبرز الأدب العربي من خلال سلسلة مواد إبداعية.



كما تصدر مجلة المسرح والتي تُعنى بالدراسات والنصوص المسرحية ومراجعات الكتب وتغطيات المهرجانات المسرحية، وتسليط الضوء على الفرق المسرحية والعربية.



في حين تصدر مجلة” القوافي” وهي مجلة تسلط الضوء على الشعر العربي من خلال دراسات وحوارات صحفية وقراءات نقدية، كما تفتح باب المشاركة لقصائد الشعراء من الدول العربية.