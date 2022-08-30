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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع جنوني لـ الدولار وانهيار أسعار الذهب | تفاصيل

ارتفاع جنوني لـ الدولار
ارتفاع جنوني لـ الدولار وانهيار أسعار الذهب 

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، تحت ضغط من الارتفاع الجنوني لـ الدولار في الوقت الذي أثرت فيه أيضاً احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمستويات أعلى ولفترة أطول على جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1732.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:36 بتوقيت جرينيتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر عند 1719.56 دولار في الجلسة السابقة، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 % إلى 1744.10 دولار.

وحوم مؤشر الدولار قرب ذروة عقدَين أمس الاثنين.


وفي مؤتمر للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، أظهر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي موقفاً متشدداً وتعهدا ببذل كافة الجهود الممكنة لكبح جماح التضخم المتصاعد بلا هوادة حتى لو تأثر النمو سلباً بسبب ذلك.

وبينما يعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وتتأهب الأسواق الآن لاحتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 18.72 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 1.2% إلى 853.63 دولار وصعد البلاديوم 0.1% إلى 2149.53 دولار.

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