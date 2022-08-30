تقارير سعودية: التعاون يستغنى عن مصطفى فتحي لـ الأهلي

أكدت صحيفة "سبورت KSA" السعودية، أن نادي التعاون السعودي وافق في الساعات الماضية على فكرة رحيل لاعب الوسط الدولي المصري مصطفى فتحي، إلى صفوف نادي الأهلي.

مصطفى فتحي في الأهلي

وكانت تقارير صحفية أوضحت أن اللاعب اتفق مع النادي الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بموافقة النادي السعودي.

وتابعت الصحيفة السعودية: "تواجد مسئول من النادي القاهرة في المملكة بالساعات الماضية للاجتماع مع إدارة التعاون وقام بتقديم عرض مالي لضم اللاعب، مؤكدا أن رغبة اللاعب هي اللعب في صفوف النادي الأهلي المصري، كما أكد اللاعب بدوره للنادي رغبته في اللعب في صفوف النادي الأهلي".

وأضافت الصحيفة: "يصعب على التعاون حل أزمة تجنيد مصطفى فتحي، مما تسبب في قبول النادي فكرة بيعه في الصيف الجاري".

واختتمت: "يتبقى للنادي الأهلي التوصل لاتفاق مع نادي طلائع الجيش المصري من أجل إتمام انتقال مصطفى فتحي للنادي الأحمر بشكل رسمي".

وكان مصطفى فتحي وقع مع النادي القصيمي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بمدة موسمين ونصف الموسم قادمًا فيها من نادي الزمالك.