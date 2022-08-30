عزة مصطفى تحذر من صناعة اليأس والإحباط: تشفط الطاقة الإيجابية

حذرت الإعلامية عزة مصطفى، من وجود بعض الأشخاص ممن يستهدفون نشر اليأس وسط المصريين؛ من خلال إيهامهم بأن غلاء الأسعار موجود في مصر فقط؛ وذلك عبر اقتطاع جزء من الحقيقة.

وأضافت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هؤلاء الأشخاص يعتمدون على إيهام الأشخاص بأن الدول الخارجية لم تشهد ارتفاعًا في الأسعار؛ رغم الحرب الروسية الأوكرانية؛ من أجل إصابتهم بالإحباط.

وأضافت عزة مصطفى: «الإنسان لما بيحبط بيبقى ضعيف؛ وأي شخص ممكن يأثر عليه؛ دي صناعة اسمها صناعة الإحباط واليأس، ولما يبقى فيه شغل بيحصل من الدولة لمواجهة الغلاء ميتكلمكش عليه، هو خلاص سودهالك وكتفك وشفط كل الطاقة الإيجابية اللي عندك وأحاطك بكل ما هو سلبي؛ ولو حد قالك على حاجة إيجابية انت مش سامع».

وتابعت عزة مصطفى: «لازم نقابل ده بصناعة الأمل ونستبشر بالخير علشان نلاقيه؛ هو مش عاوزك تقول حتى جملة دي ظروف وهتعدي؛ عاوز يحبطك ويهدم عندك فكرة انك تستطيع تعدي، وعندنا مشكل ونستطيع تخطيها، وفكرة المبادرات لازم تزيد، وفكرة التكاتف علشان نعدي».

وكشفت عزة مصطفى: «وفي النهاية احنا محتاجين صناعة أمل، وعندنا مشكلة وارتفاع أسعار بس هنعمل إيه؟، ياما مصر مرت بأزمات وياما الشعب المصري استطاع تخطي هذه الأزمات، وساعة الجد بيظهر معدن المصري الأصيل، وعاوزين نزود صناعة الأمل».