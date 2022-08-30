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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظ الإسكندرية عن مجزرة حديقة أنطونيادس: اللى عايز يعرف يجي يشوف

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

نفى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ما يشاع عن قطع الأشجار والنخيل بحديقة أنطونيادس، موضحا أن هذا كلام فارغ لا أساس له من الصحة، معلنا أنه يتحدى من يروج لقطع أشجار الحديقة أن يأتي بدليل واحد.  


وأضاف  محافظ الإسكندرية خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحديقة تضم أشجار ونخيل من أنواع نادرة ونافورات مياه ومباني على طرازات تمثل حضارات مختلفة.


وأكد محافظ الإسكندرية أن حديقة أنطونيادس بها 38 نوعا من الأشجار النادرة، و27 من أنواع النخيل النادرة جدا منذ مئات السنين.


ولفت إلى أن هناك توجيها رئاسيا بتطوير الحديقة باعتبارها واحدة من أعرق حدائق العالم، والتي أهملت على مدار السنوات وكان ذروة الإهمال في 2011؛ حيث التماثيل مكسورة وأصبحت مرتعا للمدمنين.


وشدد على أن عمليات الترميم تتم بمعرفة وإشراف فني متكامل والاستعانة بالمتخصصين، مضيفا أنه تمت إزالة أكثر من 25 طنا من المخلفات بحديقة أنطونيادس بالإسكندرية.


ودعا محمد الشريف، كل مواطن يشك في حقيقة المعلومات السابق ذكرها فليتجه للحديقة بنفسه للتأكد، حيث إنها مفتوحة بشكل دائم.


 

 

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