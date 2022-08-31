شكرا يا حاوي..عماد متعب يوجه رسالة لوليد سليمان

وجه عماد متعب لاعب النادي الاهلي السابق رسالة الي اللاعب وليد سليمان بعد اعتزاله، وذلك عبر صورة لهما نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب عماد متعب :"شكرا يا حاوي بالتوفيق في حياتك وفي التحدي الجديد".

يذكر أن ودع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، بعد إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم.

ونشر موسيماني تغريدة عبر حسابه على موقع “ تويتر” جاء فيها:"أسطورة ، لم أبدأ بك مطلقًا في أي مباراة ومع ذلك فقد سجلت في كثير من المباريات من أجلي."

وأضاف:" هذا هو الاحترام الذي منحته لي وللفريق. بقيت نفس الرجل بنفس الشرف حتى في الأوقات الصعبة ، حظا سعيدا في مساعيك المستقبلية للأهلي مستقبل فيك.أحييك !"

وعلق وليد سليمان حذائه بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري مع النادي الأهلي، بعد مسيرة استمرت لـ 11 عامًا في القلعة الحمراء.