البطلة السعودية دانية عقيل تستعد للجولة الخامسة من كأس العالم للكروس كانتري

أعلنت البطلة السعودية دانية عقيل ، عن استعدادها للمشاركة في الجولة الخامسة من جولات بطولة كأس العالم للكروس كانتري ، و التي ستقام في بولندا الأسبوع الأول من شهر سبتمبر .

البطلة السعودية دانية عقيل

وكانت البطلة السعودية دانية عقيل ، قد نجحت فى مشاركتها في الجولات الاربعة الاولى من بطولة كأس العالم للكروس كانتري "الباها" لموسم 2022 .

وأنهت دانية عقيل تحضيراتها الفنية لهذه الجولة بمرافقة ملاحها الفرنسي لوران ليشتليختر ، ودعم كل من عبداللطيف جميل للسيارات و السعودية، مجموعة تمر، شركة هيرتز، زيت تويوتا ، اطارات بي اف غوود ريتش و شركة فامي 9 والتي تخوض هذه البطولة بفئة T3 .

البطلة السعودية دانية عقيل

وقالت البطلة السعودية دانية عقيل انها مستعدة لهذه الجولة لتستمر في انطلاقتها نحو الصدارة قائلا : رالي بولندا من المراحل الممتعة لان الاجواء تختلف عن الراليات الصحراوية كونها في الغابات ضمن الاشجار الطويلة.

البطلة السعودية دانية عقيل

وأضافت البطلة السعودية " وتتحول بعض المراحل إلى طينية بسبب سقوط الامطار في بعض الاحيان. سبق لي ان خضت تجربة جيدة العام الماضي وحققت نتيجة جيدة واستفدت منها كثيرا على مستوى الخبرة " .