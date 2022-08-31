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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

البطلة السعودية دانية عقيل تستعد للجولة الخامسة من كأس العالم للكروس كانتري

البطلة السعودية دانية
البطلة السعودية دانية عقيل

أعلنت البطلة السعودية دانية عقيل ، عن استعدادها للمشاركة في الجولة الخامسة من جولات بطولة كأس العالم للكروس كانتري ، و التي ستقام في بولندا الأسبوع الأول من شهر سبتمبر .

البطلة السعودية دانية عقيل

وكانت البطلة السعودية دانية عقيل ، قد نجحت فى مشاركتها في الجولات الاربعة الاولى من بطولة كأس العالم للكروس كانتري "الباها" لموسم 2022 .

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وأنهت دانية عقيل تحضيراتها الفنية لهذه الجولة بمرافقة ملاحها الفرنسي لوران ليشتليختر ، ودعم كل من عبداللطيف جميل للسيارات و السعودية، مجموعة تمر، شركة هيرتز، زيت تويوتا ، اطارات بي اف غوود ريتش و شركة فامي 9 والتي تخوض هذه البطولة بفئة T3 .

البطلة السعودية دانية عقيل

وقالت البطلة السعودية دانية عقيل انها مستعدة لهذه الجولة لتستمر في انطلاقتها نحو الصدارة قائلا : رالي بولندا من المراحل الممتعة لان الاجواء تختلف عن الراليات الصحراوية كونها في الغابات ضمن الاشجار الطويلة.

البطلة السعودية دانية عقيل

وأضافت  البطلة السعودية " وتتحول بعض المراحل إلى طينية بسبب سقوط الامطار في بعض الاحيان. سبق لي ان خضت تجربة جيدة  العام الماضي وحققت نتيجة جيدة  واستفدت منها كثيرا على مستوى الخبرة " .

البطلة السعودية دانية عقيل دانية عقيل كأس العالم للكروس كانتري بطولة كأس العالم تويوتا الباها

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