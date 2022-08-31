نيابة عن الرئيس.. مدبولي يفتتح الدورة الرابعة للجنة الفنية التابعة للاتحاد الإفريقي

يلقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الرابعة للجنة الفنية الثامنة التابعة للاتحاد الافريقي، حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية.

وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء جناح ذوي الهمم بمعرض اهلا مدراس ، وتبادل الحديث مع أحدهم وطلب أحدهم التقاط صورة جماعية معهم.

ويتضمن معرض أهلا مدارس طرح المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي لطلاب المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 30% ، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

ويعرض المعرض الزي المدرسي، ومواد غذائية للطلاب، ونظارات طبية لا يقل الخصم على أسعارها عن 30 إلى 35%.

وسيشارك في معرض أهلا مدارس ما يقرب من 200 شركة من كبرى الشركات المنتجة للأدوات المدرسية والمكتبية وشنط المدارس.

ويشارك أيضا شركات الاتصالات توفير شرائح الإنترنت لطلاب المدارس والجامعات بأسعار مخفضة، وتطرح كبرى الشركات أجهزة الكمبيوتر ولاب توب أجهزة بأسعار مخفضة للطلاب.