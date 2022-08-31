عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نيابة عن الرئيس.. مدبولي يفتتح الدورة الرابعة للجنة الفنية التابعة للاتحاد الإفريقي

صدى البلد

يلقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الرابعة للجنة الفنية الثامنة التابعة للاتحاد الافريقي، حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية.

وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء جناح ذوي الهمم بمعرض اهلا مدراس ، وتبادل الحديث مع أحدهم وطلب أحدهم التقاط صورة جماعية  معهم.

ويتضمن معرض أهلا مدارس طرح المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي لطلاب المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 30% ، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

ويعرض المعرض الزي المدرسي، ومواد غذائية للطلاب، ونظارات طبية لا يقل الخصم على أسعارها عن 30 إلى 35%.

وسيشارك في معرض أهلا مدارس ما يقرب من 200 شركة من كبرى الشركات المنتجة للأدوات المدرسية والمكتبية وشنط المدارس.

ويشارك أيضا شركات الاتصالات توفير شرائح الإنترنت لطلاب المدارس والجامعات بأسعار مخفضة، وتطرح كبرى الشركات أجهزة الكمبيوتر ولاب توب أجهزة بأسعار مخفضة للطلاب.

الرئيس مدبولى افتتاحية الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل خطة الزمالك لمنع انتقال مصطفى فتحي إلى الأهلي

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

جابها من شعرها.. اعتداء وحشي من رجل على بريطانية وسط الشارع |شاهد

مفاجأة مدوية بشأن تجديد إبراهيم عادل مع بيراميدز

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-8-2022

سيد معوض يفتح النار على أحمد عبد القادر: اعتذر لجماهير الأهلي |فيديو

الأهلي يقترب من ضم "أسد" الكاميرون| تفاصيل

ترشيحاتنا

وفق قانون التأمينات| صرف معاش إضافي لهذه الفئة .. ننشر الشروط

تقارير: بيكيه يخون شاكيرا منذ 2016

هل يتراجع الأهلي عن رحيل مدربه سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

زيزو يتألق.. قائمة هدافي الدوري الممتاز بعد انتهاء الموسم

معيط: الانتهاء من حصر الصناديق والحسابات الخاصة لبدء تقنين أوضاعها أول يناير المقبل

دهب وملك وكارما.. 3 شقيقات مصابات بضمور العضلات والمخ: نناشد وزير الصحة علاجنا|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهلي ميحضروش جنازتي.. تخلص فتاة من حياتها يوم حفل تخرجها يثير فيسبوك

كارثة.. خطأ شائع في البيوت المصرية يجلب الأمراض والهم

أغنيتان بصوته.. ما لا تعرفه عن لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب

جامب سوت.. كيم كاردشيان تتألق بإطلالة تبرز جمالها

فيديو

على موسيقى أفلام يوسف شاهين وحسن الإمام.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان منارات بتونس| فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ