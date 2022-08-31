عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«سياحة النواب» تطالب بإطلاق حملة إعلامية لتنمية ثقافة التعامل مع الأجانب

النائبة نورا علي،رئيس
النائبة نورا علي،رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان

قال النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن قطاع السياحة في مصر يشهد طفرة حقيقية على مستوى تطوير الخدمات، وتعظيم الاستفادة من كافة المقومات المتفردة.

وأكدت نورا علي، في تصريحات لها، أن مصر تمتلك أنماطا سياحية عظيمة ورائعة، وتنوعا تراثيا وإنسانيا عالمي، ومواقع سياحية وتاريخية متفردة، وسواحل شاطئية رائعة، تجعل منها منطقة جذب ومقصد حقيقي لجميع الأسواق الأجنبية.

وشددت نورا علي، على ضرورة تطوير آليات السياحة الدينية، حيث إن هناك قطاع كبير من العاشقين لهذا النمط، بالإضافة إلى أن مصر تٌعد من أكثر دول العالم التي تحتوي على معالم سياحية دينية متنوعة، الأمر الذي سيضع مصر على رأس خريطة السياحة الدينية بالعالم.

وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى أهمية تطوير برامج الترويج لمقاصدنا السياحية وسرعة الانتهاء من حملة الترويج الدولية، واطلاق حملة إعلامية مجتمعية تستهدف تنمية ثقافة التعامل مع السياح؛ لتحسين الصورة الذهنية لديهم عن المقصد السياحي المصري.

قطاع السياحة السياحة الدينية برامج الترويج حملة الترويج الدولية النائبة نورا علي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش من أهلى يحضر جنازتي.. القصة الكاملة لإنهاء فتاة بجامعة المنصورة حياتها بحبة الغلة

هل يتراجع الأهلي عن رحيل ريكاردو سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

تفاصيل خطة الزمالك لمنع انتقال مصطفى فتحي إلى الأهلي

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

مفاجأة مدوية بشأن تجديد إبراهيم عادل مع بيراميدز

جابها من شعرها.. اعتداء وحشي من رجل على بريطانية وسط الشارع |شاهد

سيد معوض يفتح النار على أحمد عبد القادر: اعتذر لجماهير الأهلي |فيديو

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-8-2022

ترشيحاتنا

غرامة 1000 جنيه على أولياء الأمور.. البرلمان يتدخل لمواجهة التسرب من المدارس

هرب من المنوفية إلى الجيزة.. ضبط عنصر شديد الخطورة داخل شقة بالدقى

وفاة الإعلامي جلال عوارة.. 5 معلومات عن المذيع الراحل

تويوتا تكشف عن نسخة GR Sport من ياريس كروس

أزمة جديدة في الأهلي.. إساءة عبدالقادر للجماهير ونجوم الفريق يطالبونه بالاعتذار

أعلى مستوى في تاريخه.. التضخم في منطقة اليورو يرتفع لـ9.1% خلال أغسطس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. فستان أثار الجدل للملكة رانيا لسبب غير متوقع

احمِ نفسك من جميع أنواع السرطان بتناول هذا المشروب السحري

أهلي ميحضروش جنازتي.. تخلص فتاة من حياتها يوم حفل تخرجها يثير فيسبوك

كارثة.. خطأ شائع في البيوت المصرية يجلب الأمراض والهم

فيديو

فيضانات باكستان تأكل الأخضر واليابس.. تضرر 33 مليون شخص وآلاف القتلى والمشردين تحت الأنقاض

على موسيقى أفلام يوسف شاهين وحسن الإمام.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان منارات بتونس| فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ