«سياحة النواب» تطالب بإطلاق حملة إعلامية لتنمية ثقافة التعامل مع الأجانب

قال النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن قطاع السياحة في مصر يشهد طفرة حقيقية على مستوى تطوير الخدمات، وتعظيم الاستفادة من كافة المقومات المتفردة.

وأكدت نورا علي، في تصريحات لها، أن مصر تمتلك أنماطا سياحية عظيمة ورائعة، وتنوعا تراثيا وإنسانيا عالمي، ومواقع سياحية وتاريخية متفردة، وسواحل شاطئية رائعة، تجعل منها منطقة جذب ومقصد حقيقي لجميع الأسواق الأجنبية.

وشددت نورا علي، على ضرورة تطوير آليات السياحة الدينية، حيث إن هناك قطاع كبير من العاشقين لهذا النمط، بالإضافة إلى أن مصر تٌعد من أكثر دول العالم التي تحتوي على معالم سياحية دينية متنوعة، الأمر الذي سيضع مصر على رأس خريطة السياحة الدينية بالعالم.

وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى أهمية تطوير برامج الترويج لمقاصدنا السياحية وسرعة الانتهاء من حملة الترويج الدولية، واطلاق حملة إعلامية مجتمعية تستهدف تنمية ثقافة التعامل مع السياح؛ لتحسين الصورة الذهنية لديهم عن المقصد السياحي المصري.