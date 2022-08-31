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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من بائع بالقطعة لصاحب محلات.. قصة كفاح عمرو لمحاربة البطالة| فيديو وصور

الشاب المكافح عمرو
الشاب المكافح عمرو

بلا شك لا يأس مع الشباب المكافح الذي يسعى من أجل الكسب الحلال، ومحاربة البطالة بأفكار خارج الصندوق للخروج للسوق واستغلال الوضع الحالي بأفضل ما يمكن.

عمرو نموذج للشاب المكافح الذي رفض أن يكون عالة على والديه، وقرر أن يبيع أحذية، في البداية كانت خطواته محسوبة بعدد محدود، حتى وصل لنجاح كبير وافتتح عددا من المحلات أشهرها بمنطقة عين شمس.

وقال عمرو، في بث مباشر عبر موقع “صدى البلد”، إنه لا عائق للنجاح، ولا سبيل للكسل، ووجه الشكر لوالديه على دعمهمى الكبير، واعتبرهمى سببى لتوفيق الله له.

وأكد أن هناك عددا كبيرا من الشخصيات العامة يحرص على اقتناء الأحذية من محلاته، منهم: مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي، والمطرب رضا البحراوي، ومحمود الليثي.

واختتم حديثه برسالة لكل شاب يشكو من قلة ومحدودية الفرص، وقال: "اتعب هتلاقي، ربنا هيكرمك على قد سعيك واجتهادك". 

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الشباب قصة كفاح عين شمس

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