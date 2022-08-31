قاسم: 55 دولة إفريقية تشارك بالدورة الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية بالقارة

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك 55 دولة إفريقية في القاهرة ، تشارك في اجتماع الدورة العادية الرابعة ل وزراء التنمية المحلية الأفارقة، مضيفاً أن هذا الإجتماع يأتي تمهيدا لتوحيد الرؤى الإفريقية، قبل إنطلاق "cop 27"، في شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وقال خالد قاسم، أثناء لقائه مع كاميرا برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc masr"، إن مؤتمر الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة، وتضمنت عدة محاور رئيسية، وهم: المحور المتعلق بالخدمة العامة، وتحقيق التنمية المحلية، والتنمية الحضارية و تعميقها، و قضية الحوكمة، بالإضافة إلى تعظيم سلاسل القيمة وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه من أهم محاور إجتماع الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة ، هو نقل التجربة الرئاسية المصرية، لمبادرة حياة كريمه لكافة شعوب الدول الإفريقية، و إطلاع وزراء التنمية المحلية عليها، و على العديد من المشروعات، مما يؤدي إلى تبادل الخبرات.

وأوضح خالد قاسم، أن إجتماع الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة ، تناقش أيضاً تحقيق التنمية الأقتصادية المحلية، بالإضافة إلى تحقيق المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر.