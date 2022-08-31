دنيا سمير غانم تظهر مع صورة والدها في راديو انيرجي ..شاهد

حلت الفنانة دنيا سمير غانم ، اليوم، ضيفة على راديو انيرجي للحديث عن أحدث أفلامها تسليم أهالي، وخطتها للعودة مجددا لجمهورها بعد فترة توقف طويلة بسبب وفاة والديها.

وتحدثت دنيا سمير خلال الحلقة عن كواليس تعاونها مع الفنان هشام ماجد والمخرج خالد الحلفاوي فى فيلم تسليم أهالي، مؤكدة سعادتها الكبيرة بنجاح الفيلم وتحقيقه أكثر من ٢١ مليون جنيه حتى الآن.

دنيا سمير غانم مع صورة والدها

وكالعادة لا تستطيع دنيا سمير غانم الظهور فى أى لقاء دون أن تتذكر والديها وكانت لقطة اليوم فى ظهورها مع صورة والدها الراحل سمير غانم وقامت بالتقاط الصور التذكارية مع صورة والدها و فريق عمل البرنامج.

دنيا سمير غانم مع صورة والدها

واختارت محطة راديو إنرجي دنيا سمير غانم نجمة الشهر الحالي أسوة بالعديد من النجوم الذين حققوا نجاحا كبيرا على مدار مشوارهم الفني وكان آخرهم أحمد سعد الذي حل ضيفا في حلقة خاصة للحديث عن أعماله الناجحة نهاية شهر يوليو.

دنيا سمير تعيش حالة نشاط فني

وتعيش دنيا سمير غانم حاليا حالة من النشاط الفني والتي كان آخرها طرح فيلمها الجديد " تسليم أهالي" الذي حقق أرقام إيرادات عالية في شباك التذاكر. تشارك دنيا سمير غانم في بطولة "تسليم أهالي" مع هشام ماجد وبيومي فؤاد ويعد آخر أعمال والدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز .

كما طرحت دنيا سمير غانم مؤخرا أغنية جديدة أهدتها لعائلتها وهي " أسيب نفسي وأغني" التي تصدرت تريند يوتيوب على مدار فترة طويلة.