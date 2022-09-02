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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاوزه أسيب نفسي.. دنيا سمير غانم تكشف حقيقة خلافها مع هشام جمال 

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

 كشفت الفنانة دنيا سمير غانم حقيقة الخلاف بينها وبين المنتج والممثل هشام جمال بعد انفصالهما فنيا خلال الفترة الماضية، بعد طرح فيلمهما الأخير تسليم أهالي ووقف التعاون بينهما. 


وقالت دنيا سمير غانم أثناء استضافتها في حلقة خاصة عبر محطة راديو إنرجي 92.1، بعد اختيارها نجمة شهر أغسطس، إن طريقة تفكيرها الفنية اختلفت بعد رحيل والدها سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز. 
 

وأوضحت دنيا سمير غانم في تصريحاتها لراديو إنرجي، حقيقة الخلاف مع هشام جمال قائلة إنها بعد التجربة التي مرت بها مع والدها ووالدتها شعرت أنها بحاجة لتقديم المزيد من الأعمال الفنية التي تعبر عنها.

 

وردا على سؤال زهرة رامي حول أنها لم تكن بحريتها أثناء تعاونها مع هشام جمال قالت دنيا سمير غانم:" أنها لا تقصد ذلك بالمعني الحرفي ولكن العديد من الظروف التي مرت بها في حياتها الشخصية لم تمنحها الفرصة لتقديم كل ما تحلم به فنيا".

 

وأشارت دنيا سمير غانم إلى أنها بعد رحيل والدها ووالدتها شعرت أنها بحاجة للتواصل معهما من خلال فنها، موضحة:" بقيت حاسة إني عاوزه فن وإنه ده اللي هيوديني عندهم .. ولما بغني أو بمثل ببقى شيفاهم وببقى حاسة إنهم حاسين بيا".

 

وكشفت دنيا سمير غانم كواليس تحضير أغنية "أسيب نفسي وأغني" قائلة إنها فور الاستماع لها مع الملحن عمرو مصطفى شعرت بأنها تعبر عنها في هذه المرحلة ووافقت على تقديمها فورا.

دنيا سمير غانم هشام جمال روزناما تسليم أهالى دنيا سمير غانم وهشام جمال

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