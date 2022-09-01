نتيجة تقليل الاغتراب 2022 .. برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ينتظر طلاب المرحلتين الأولى والثانية في تنسيق الجامعات 2022، موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022.

وقد بدأت مرحلة تقليل الاغتراب 2022 لجميع طلاب المرحلة الأولي والمرحلة الثانية، وذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية، من تنسيق الجامعات 2022، السبت 27 أغسطس الجاري.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022

يتم الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، عبر الرابط.

بينما تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب وداخل شهادة الثانوية العامة.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022

كما أنه من المقرر أن تظهر نتيجة تقليل الاغتراب 2022 وذلك فور انتهاء المجلس الأعلى للجامعات من حصر عدد الطلاب داخل كل كلية، كما أن عدد المقاعد الشاغرة داخل كل كلية.

بينما تقبل الكلية في حدود 10% فقط، في حين يكون تقليل الاغتراب فرصة للطلاب لتغير الكليات التي قد تكون جاءت إليهم على غير رغبتهم.

ولم يتم تحديد بعد أي موعد لإعلان عن ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022 من قبل وزارة التعليم العالي ، إذ إنه لم يتم غلق باب التقديم بعد.



شروط تقليل الاغتراب 2022

وتأتي شروط تقليل الاغتراب 2022 كالتالي:

التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط.لا توجد تحويلات ورقية.التحويل يكون لمرة واحدة فقط.استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).



نتيجة تقليل الاغتراب 2022

يشار إلى انتهاء فترة تسجيل طلبات تقليل الاغتراب 2022 يوم الأربعاء 31 أغسطس حيث يمكن استقبال بيانات طلاب الثانوية العامة للمرحلتين الأولى والثانية عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

تنسيق المرحلة الثالثة

وتبدأ المرحلة الثالثة بتنسيق الكليات 2022 بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الأولى والثانية، ولا يتم إغلاق رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 إلا بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 وإعلان النتيجة، وتقديم طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة في رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022.