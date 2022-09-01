تخفيض 30%.. حماية المستهلك: 800 معرض تابع لـ أهلا مدارس بالجمهورية

كشف أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل افتتاح معرض أهلا مدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد بحضور رئيس الوزراء.

وقال أيمن حسام الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية يتم تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية بتنظيم معارض أهلا مدارس كل عام لتوفير المنتجات والادوات المكتبية والمدرسية بأسعار مخفضة".

وأضاف أيمن حسام الدين:" الصناعة المحلية من الادوات المدرسية والمكتبية محترمة وجيدة ومنافسة ".

معارض أهلا مدارس

وتابع أيمن حسام الدين :" هناك 23 معرض رئيسي اهلا مدارس على مستوى الجمهورية إضافة إلى 199 معرض فرعي و33 شادر و500 مكتبة تابعة لـ معرض اهلا مدارس، وبالتالي تعتبر شبكة متكاملة من المعارض تضم حوالي 800 معرض ضمن اهلا مدارس".

واكمل ايمن حسام الدين :" أوجه الشكر للاتحاد العام للغرف التجارية على مشاركتها في معرض اهلا مدارس ".

ولفت ايمن حسام الدين:" كافة أسعار المنتجات والادوات المكتبية والمدرسية في أهلا مدارس أقل من مثيلتها في الخارج ونسب التخفيضات لا تقل عن 30 % ".