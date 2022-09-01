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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الصربية تعلن بدء مناورات في المنطقة الأمنية المحاذية لكوسوفو

صدى البلد

 أعلنت وزارة الدفاع الصربية بدء مناورات في المنطقة الأمنية المحاذية لكوسوفو، عشية دخول اتفاقات وثائق السفر الجديدة بين بلجراد وبريشتينا حيز التنفيذ.


وقالت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الأربعاء، إنه :"تجرى العملية من أجل الحفاظ على درجة عالية من الاستعداد القتالي للوحدات المشاركة وقدرتها على الاستجابة بسرعة إذا لزم الأمر، وكذلك لضمان السلام والأمن على طول الخط الإداري مع إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي".


وأشارت الوزارة إلى أنه خلال المناورات يتم إيلاء اهتمام خاص لممارسة الأعمال القتالية في حال وقوع هجوم على إحدى الوحدات، وكذلك التكتيكات والتقنيات والإجراءات المتبعة لمنع عبور الحدود بشكل غير القانوني وقمع أنشطة الجماعات المتطرفة.


وأضافت أن المناورات تجرى في قواعد ومواقع بالمنطقة الأمنية.


وتجري القوات المسلحة الصربية بانتظام تدريبات في المنطقة الأمنية البرية، على بعد 5 كيلومترات من الخط الإداري لكوسوفو، وقد جرت التدريبات السابقة في يناير الماضي.
 

وزارة الدفاع الصربية كوسوفو بلجراد بريشتينا إقليم كوسوفو

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