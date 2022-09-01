عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد

صدى البلد

سجلت موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن   حاويات وخروج 5 سفن   ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن  .

 

 بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة حاويات  ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول  سفينة بضائع عامة .

واستقبل ميناء غرب بورسعيد  السفينة   ZAMZAM A وجنسيتها سانت كيتس   ويبلغ طولها 86 متر والغاطس 7 متر وذلك لتفريغ 3382 طن رخام بالميناء  .  

محافظ بورسعيد يشيد بنجاح قناة السويس في تعويم ناقلة وقود جانحة

محافظ بورسعيد يشيد بالتزام أعضاء المصرى وبالإشراف القضائى والأمنى للجميعية العمومية

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .

بورسعيد موانئ بورسعيد سفينة حاويات بضائع عامة الإجراءات الخاصة شرق بورسعيد ميناء غرب بورسعيد ميناء شرق بورسعيد غرب بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

انهيار الذهب عالميا بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

مدرب الأهلي الجديد | فايلر وكيروش يصدمان الأحمر.. وخليلوزيتش يثير الجدل

بوبو ليس الأول.. مرتضى منصور رئيس الزمالك يتوعد والأهلي يقتنص النجوم

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

التموين: صرف 300 جنيه دعمًا إضافيًا لهذه الفئات |فيديو

ترشيحاتنا

إعلام أمريكي يحذر من كارثة كبري بسبب قرار البيت الأبيض بشأن أوكرانيا

بعد تريند فتاة الأمير.. طفل يثير الجدل بلاصقة غريبة للأذنين ..اعرف الأضرار

نتيجة القبول في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية 2023 بالاسم .. الآن

بعد صورة الكعبة .. تطور يصاحب هنا الزاهد مع إطلالاتها | شاهد

ذكرى وفاة البخاري .. اِعرف أكثر عن صاحب المسند الصحيح في السنة النبوية

جرأة جديدة لـ هيفاء وهبي تثير جدلا واسعا بإطلالة مثيرة |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الست مش ملزمة ترضّع.. ماذا يحدث لطفلك في حال عدم الرضاعة الطبيعية؟

موجود بكل البيوت.. نوع من الزيوت يعالج سرطان الثدي والقولون

المنتجات منتهية الصلاحية ثروة .. إليك طرق الاستفادة منها في أغراض كثيرة

على المرجيحة.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

الراقصة هندية: رفضت ارتداء الملابس المكشوفة بعد فريضة الحج.. وخعلت الحجاب لهذه الأسباب|فيديو

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 54 للملحقين الدبلوماسيين بالكلية الحربية

هندية: شقيقي قاطعني بسبب الرقص ولكنه لم يستحي الاقتراض من أمواله

حسين فهمي يكشف معايير المكرمين والزي الرسمي للدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي|تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ