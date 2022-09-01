تداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد

سجلت موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة .

واستقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM A وجنسيتها سانت كيتس ويبلغ طولها 86 متر والغاطس 7 متر وذلك لتفريغ 3382 طن رخام بالميناء .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .