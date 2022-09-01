4 صدمات تنتظر الفرعون.. حكاية أصعب اللحظات في مسيرة محمد صلاح

على الرغم من انتزاع فوز مهم على نيوكاسل في الثانية الأخيرةن ومساهمة محمد صلاح في هدفي المباراة بتمريرات حاسمة، لكن مستوى فريق ليفربول أصبح لا يقنع الكثيرين بشأن الموس الحالي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ليفربول هرب من خسارة وشيكة على يد نيوكاسل وعاد في اللحظات الأخيرة ليقتنص الثلاث نقاط الاولى له في الدوري، بعد خسارة وتعادلين وفوزين.

ليفربول أصبح في المركز الخماس متأخرًا عن آرسنال صاحب المركز الأول بـ 15 نقطة، ويليه مانشستر سيتي بـ 13 نقطة، بينما ثالثًا يأتي توتنهام بـ 11 نقطة وبرايتون رابعًا بـ 10 نقاط، وصولًا الى الخامس ليفربول بـ 8 نقاط.

أسوأ بداية لـ ليفربول

وقبيل فوز ليفربول في آخر مباراتين في الدوري، كانت البداية في المباريات الثلاث الأولى هي الاسوأ لـ ليفربول حيث حصد نقطتين فقط من مجموع 3 مباريات.

وتعادل ليفربول في المباراة الافتتاحية مع فولهام الصاعد حديثًا بهدفين لكل منهما وتعادل في الجولة الثانية مع كريستال بالاس بهدف لكل فريق، بينما خسر في الثالثة أمام مانشستر يونايتد بثنائية، قبل ان يفوز على بورنموث ونيوكاسل.

أرقام صلاح جيدة.. ولكن !

محمد صلاح منذ بداية الموسم سجل هدفين في مرمى كل من فولهام، ومانشستر يونايتد وله 3 تمريرات مفتاحية لتسجيل الأهداف، في 5 مباريات لعبها الفريق.

وعلى الرغم من أنها أرقام مقبولة لجناح مهاجم، لكنها مقارنة بالأرقام السابقة غير جيدة، كما أنها لم تمنح ليفربول الأفضلية في جدول الترتيب.

ولن يستطيع محمد صلاح الاستناد إلى ارقام فردية فقط في المنافسة على الألقاب التي يسعى لحسمها خلال هذا الموسم.

الصدمة.. 4 ألقاب سيفقدها محمد صلاح

محمد صلاح والجمهور المصري يمني النفس بمنافسة الفرعون على لقب أفضل لاعب في العالم، لكن المؤشرات المبدئية تنذر بصدمة خروج محمد صلاح من الترشيحات المقبلة، بينما يتألق لاعبون منافسون في فرق أخرى على رأسهم بنزيما ومبابي وهالاند وليفاندوفسكي وساديو ماني.

الجائزتان الذي حازهما محمد صلاح باعتباره الهداف وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بات من الصعب المحافظة عليهما بعد وصول هالاند لرقم 9 أهداف في 5 مباريات فقط.

الصدمة الأخرى التي لا يتمناها الكثيرون، جائزة أفضل لاعب في إفريقيا والتي يمضي نحوها ساديو ماني بثبات مع بايرن ميونخ الذي يسيطر على ألقاب الكرة الألمانية، بينما يتعثر ليفربول الذي يقوده محمد صلاح في انجلترا.

الأمل موجود

وكما عودنا محمد صلاح النجم المصري، فإن الأمل يظل موجودًا على أرضية الملعب، ربما في المنافسة على ألقاب محلية في انجلترا، أو دوري أبطال اوروبا وكذلك كأس العالم للأندية الذي يشارك فيه ليفربول وفقًا للنظام الجديد.