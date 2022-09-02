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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايلات هتستحمل وتعيش سنين.. نوكيا تطلق هواتف فائقة الاستدامة بـ10000 جنيه

هواتف نوكيا
هواتف نوكيا

أطلقت شركة HMD العالمية، مجموعة جديدة من هواتف نوكيا الذكية لتحقيق فترة استدامة أطول، حيث تم تصميمها للمساهمة في مراعاة البيئة وتقليل النفايات الإلكترونية، من خلال تصنيعها باستخدام مواد معاد تدويرها من الألمنيوم بنسبة 60% والبلاستيك بنسبة 100%.


سعر ومواصفات هاتف Nokia X30 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف نوكيا الجديد Nokia X30 5G، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض FHD +، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، و تأتي الشاشة محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus.

 

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وتتمتع جزيرة الكاميرا الخلفية، بطبقة من حماية Cornin Gorilla Glass DX +، وتضم إعدادات مزدوجة الكاميرا الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بكاميرا بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، وتحتوي كاميرا الصور الشخصية على مستشعر بدقة 16 ميجابكسل.

هاتف Nokia X30 5G

ويحتوي أحدث طراز من الفئة X على إطار معدني مصنوع من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100٪ ، بينما يأتي الجزء الخلفي من هاتف Nokia X30 5G، بخلفية من البلاستيك مصنوعة بنسبة 65٪ من المواد المعاد تدويرها، حتى صندوق البيع بالتجزئة يتكون من 94٪ من الورق المعاد تدويره، ولا يوجد شاحن مضمّن في الصندوق، مما يجعله أصغر حجما ويسهل نقله.

ويتم تشغيل هاتف نوكيا الجديد Nokia X30 5G بواسطة معالجSnapdragon 695، المطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بخيارين من تكوينات الذاكرة هي 6 + 128 جيجابايت، و 8 + 256 جيجابايت.

ويحزم هاتف نوكيا Nokia X30 5G، بطارية بقوة 4200 مللي أمبير في الساعة والتي تشحن بقوة 33 وات، والتي يتم شحنها عبر منفذ USB-C 2.0.

وقالت شركة HMD، إن هاتف نوكيا X30 يتمتع بـ 3 تحديثات لنظام التشغيل، و 3 سنوات من تصحيحات الأمان وضمان ممتد لمدة 3 سنوات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12، ويتميز الهاتف بقارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، وتم تصنيف هيكل الهاتف بمعيار IP67 لمقاومة الماء والغبار.

وسيتوفر هاتف Nokia X30 5G، في الأسواق العالمية بدءًا من اليوم بسعر أساسي يبلغ 530 يورو (أي ما يزيد عن 10000 جنيه مصري).

هاتف Nokia X30 5G

سعر ومواصفات Nokia G60 5G

يتم تشغيل هاتف نوكيا Nokia G60 5G، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 695، ويقترن بثلاث خيارات من الذكرة تأتي بسعة: 4 + 64 جيجابايت، و 4  + 128 جيجابايت، و 6 + 128 جيجابايت، وللمزيد من سعة التخزين يمكنك استخدام فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

هاتف نوكيا Nokia G60 5G

ويتميز هاتف نوكيا Nokia G60 5G، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.58 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تتمتع بمعدل تحديث أعلى يبلغ 120 هرتز، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5.

ويمتاز هاتف نوكيا Nokia G60 5G، بخلفية مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 100٪ ، و 60٪ من الإطار البلاستيكي معاد تدويره أيضا، ووعدت الشركة بتقديم 3 تحديثات لنظام التشغيل، و 3 سنوات من تصحيحات الأمان وضمان ممتد لمدة 3 سنوات.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يقدم هاتف Nokia G60 5G، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا امامسة مميزة بدقة 8 ميجابكسل.

ويأتي هاتف Nokia G60 5G، مزودا ببطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات، ويمتاز الهاتف بدعم تصنيف IP52 لمقاومة رذاذ الماء، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 320 يورو (أي ما يعادل 6100 جنيه مصري).

 هاتف Nokia G60 5G
نوكيا هواتف نوكيا HMD هاتف نوكيا الجديد Nokia X30 5G سعر ومواصفات Nokia G60 5G

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