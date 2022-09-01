مقتل مزارع بسلاح أبيض في مشاجرة بإحدى قرى محافظة المنيا

لقى مزارع مصرعه إثر نشوب مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بإحدى قرى مركز ملوى جنوب المنيا وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع مشاجرة بإحدى قرى مركز ملوي، وأسفرت عن مصرع شخص نتيجة طعنه بسلاح أبيض "سكين" وتم نقله إلى المستشفى.

وانتقلت رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع المدعو س-ر-ط-م 60 عام فلاح، متأثر بطعنة بسلاح أبيض سكين أثناء مشاجرة ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصولة إلى المستشفى، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى وجاري تكثيف التحريات وضبط المتهمين تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.