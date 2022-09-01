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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقتل مزارع بسلاح أبيض في مشاجرة بإحدى قرى محافظة المنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

لقى مزارع مصرعه إثر نشوب مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بإحدى قرى مركز ملوى جنوب المنيا وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع مشاجرة بإحدى قرى مركز ملوي، وأسفرت عن مصرع شخص نتيجة طعنه بسلاح أبيض "سكين" وتم نقله إلى المستشفى.

وانتقلت رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع المدعو س-ر-ط-م 60 عام فلاح، متأثر بطعنة بسلاح أبيض سكين أثناء مشاجرة ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصولة إلى المستشفى، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى وجاري تكثيف التحريات وضبط المتهمين تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 

المنيا محافظ المنيا مستشفي مركز ملوي لفظ انفاسه الأخيره الأجهزة الأمنية ب الأجهزة الأمنية بالمنيا

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