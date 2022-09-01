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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلماني: نشهد مرحلة ذهبية في ملف حقوق الإنسان..فيديو

حقوق الإنسان
حقوق الإنسان

أكد محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر تشهد مرحلة ذهبية  في ملف حقوق الإنسان مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وقال محمد عبد العزيز  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" الاستراتيجية  الوطنية تضمنت عدة محاور ترتبط بملف حقوق الإنسان بشكله  الشامل سواء كانت حقوق مدنية وسياسية وحقوق إقتصادية واجتماعية وبناء القدرات ".

 

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

 وأضاف محمد عبد العزيز :" محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منهج عمل لجنة حقوق الإنسيان بمجلس النواب".

 

 وتاب محمد عبد العزيز :"  اللجنة عقدت  لقاءات مع كل الوزارات للتأكد من  تواجد وحدة لحقوق الإنسان  بكل وزارة تعمل على تلقي شكاوى المواطن".

 

 واكمل محمد عبد العزيز :"  لدينا العديد من التشريعات المعنية بحقوق الإنسان ومنها تجريم التنمر ودعم ذوي الإعاقة في قاننون قادرون باختلاف؟، إضافة إلى تغليظ عقوبة التحرش ".

حقوق الإنسان حقوق الانسان مصر اخبار التوك شو

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