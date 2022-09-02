وكيل التعليم بالسويس: نسعى هذا العام لتقديم نموذج مختلف من حيث الانضباط والالتزام

قام وكيل وزارة التربية والتعليم محمود الفولى يرافقه أحمد عبد الحميد ، مدير عام التعليم الفني

بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الصيانة بمدارس السويس الفنية.



وشدد الفولي على وضع الخطوط العريضة لأعمال الصيانة والترميمات المطلوبة وكيفية التعاون فى تنفيذ تلك الأعمال على أكمل وجه للانتهاء منها قبل العام الدراسي الجديد بوقت كافٍ.



جاء ذلك لضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير عوامل الجذب للطلاب.



قال وكيل الوزارة إننا نسعى هذا العام لتقديم نموذج مختلف عن الأعوام السابقة من حيث الانضباط والالتزام بكافة المعايير التي تضمن ذلك.