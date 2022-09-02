دورة تدريبية لفريق الجودة بمستشفى بني سويف التخصصي

عقدت إدارة الجودة بمستشفي بني سويف التخصصي برنامج تدريبي لفريق الجودة بمستشفي إهناسيا التخصصي بإشراف الدكتورة لمياء مجدي مدير إدارة الجودة بمستشفي بني سويف التخصصى، والذي عقد علي مدار أسبوع بداية من السبت الماضي واختتم مساء اليوم .

صرح بذلك الدكتور تامر حامد، مدير عام مستشفي بني سويف التخصصي وأضاف أن ذلك يأتي في إطار تبادل الخبرات والتعاون المثمر بين إدارات الجودة بمستشفيات الأمانة برعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، والدكتورة داليا عبدالحميد مدير إدارة الجودة بالأمانة .

من جانبها أشارت الدكتورة لمياء مجدى إلي أن البرنامج التدريبي شمل التدريب علي معايير أمن وسلامة المريض ومعايير ادارة الدواء ومعايير الاجراءات الجراحية والتداخلية وشرح كيفية تجميع مؤشرات أداء المستشفى وتقارير الحوادث طبقا للمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ٢٠٢١ بالإضافة إلى المرور على أقسام المستشفى للتدريب العملي على كيفية تطبيق المعايير لرفع كفاءة الفريق