شبابي اتدفن تحت الباروكة والجلابية.. دنيا سمير غانم تكشف سبب تركها مسلسل الكبير أوي

حلت الفنانة دنيا سمير غانم ضيفة على محطة راديو إنرجي 92.1، في حلقة خاصة مع زهرة رامي ومنة عامر بعد اختيارها نجمة شهر أغسطس، وإذاعة أغنياتها وأشهر أعمالها على مدار الأيام الماضية.

وأشادت دنيا سمير غانم بالفنانة رحمة أحمد التي لعبت شخصية مربوحة في الموسم السادس من الكبير أوي، وقالت إنها جميلة جدا وقدمة الشخصية بطريقتها ولكنها ليست النسخة الثانية من هدية.

وعن تصريحها السابق حول الناموس في لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي قالت: "موضوع الناموس حقيقي جدا وأي حد في الكاست هيأكد الكلام ده"، واستطردت: "بحب مسلسل الكبير أوي وكنت متضايقة لما مشيت من المسلسل بس جوايا حاجات تانية كتير جدا.. شبابي كان بيدفن تحت الباروكة والجلابية.

ووجهت دنيا سمير غانم نصيحة للفتيات حول ضرورة إنهاء تعليمهن واختيار شكل مستقبلهن قبل الحب والزواج موضحة: "الصح اللي بقوله لأصحابي إن الأحسن ان البنت تخلص تعليمها الأول ومفيش مشكلة تحب بس لازم تعملي كيانك الأول وتشوفي بتحبي ايه وعاوزه تشتغلي ايه".

وقالت : إنها لم تكن تقصد في البداية تقديم أعمال مخصصة للأطفال، لكنها وعائلتها يحبون الأطفال على المستوى الشخصي خاصة والدها الراحل الذي قدم فطوطة على مدار سنوات، لكن بعد تقديم عدد من الأعمال التي لاقت إعجاب العائلة أصبحت تركز في هذا المحتوى أكثر.

وكشفت الفنانة دنيا سمير غانم حقيقة الخلاف بينها وبين المنتج والممثل هشام جمال بعد انفصالهما فنيا خلال الفترة الماضية.

وقالت دنيا سمير غانم أثناء استضافتها في حلقة خاصة عبر محطة راديو إنرجي 92.1، مع زهرة رامي ومنة عامر، إن طريقة تفكيرها الفنية اختلفت بعد رحيل والدها سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وأوضحت دنيا سمير غانم في تصريحاتها لراديو إنرجي، حقيقة الخلاف مع هشام جمال قائلة إنها بعد التجربة التي مرت بها مع والدها ووالدتها شعرت أنها بحاجة لتقديم المزيد من الأعمال الفنية التي تعبر عنها.

وردا على سؤال زهرة رامي حول أنها لم تكن بحريتها أثناء تعاونها مع هشام جمال قالت دنيا سمير غانم:" أنها لا تقصد ذلك بالمعني الحرفي لكن العديد من الظروف التي مرت بها في حياتها الشخصية لم تمنحها الفرصة لتقديم كل ما تحلم به فنيا".

وأشارت دنيا سمير غانم إلى أنها بعد رحيل والدها ووالدتها شعرت أنها بحاجة للتواصل معهما من خلال فنها، موضحة:" بقيت حاسة إني عاوزه فن وإنه ده اللي هيوديني عندهم.. ولما بغني أو بمثل ببقى شيفاهم وببقى حاسة إنهم حاسين بيا".