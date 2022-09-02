"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

حلت الفنانة دنيا سمير غانم ضيفة على محطة راديو إنرجي 92.1، مساء اليوم، في حلقة خاصة مع زهرة رامي ومنة عامر بعد اختيارها نجمة شهر أغسطس، وإذاعة أغنياتها وأشهر أعمالها على مدار الأيام الماضية.

وفي أول حوار لها بعد عودتها إلى الساحة الفنية مجددا بفيلم وأغنية ومسرحية جديدة، قالت دنيا سمير غانم إنها سعيدة بردود الفعل على فيلمها الجديد "تسليم أهالي".

تسليم أهالي وهشام ماجد

وقالت دنيا سمير غانم إنها كانت حريصة على تقديم فيلم يصلح لكل الأسرة، وردود الفعل كانت مثلما تتمناها، خاصة أنه عمل كوميدي متماسك ويقدم قصة وحدوتة.

وأكدت دنيا سمير غانم أنها تضع لمساتها على شخصيات أعمالها حتى تختلف كل واحدة عن الأخرى، مشيرة إلى أنها أحبت شخصية "زاهية" من تسليم أهالي منذ قراءتها على الورق.

وأشارت دنيا سمير غانم إلى أنها في البداية لم تكن لديها الجرأة للتغيير في شخصيات أعمالها، لكنها حاليا تتدخل بمساحة محددة.

وتحدثت دنيا سمير غانم عن علاقتها الفنية بالفنان هشام ماجد، مشيرة إلى أنها تربطها به علاقة صداقة واجتماعية وثيقة تضم زوجته وزوجها الإعلامي رامي رضوان.

وأضافت:" وإحنا بنعمل بدل الحدوتة تلاته أول مرة كنت أمثل مع حد صديق قريب كده.. وكنا فاهمين بعض جدا وبنتكلم براحتنا.. وببقى واثقة إنه لما هيقولي رأي هعمله.. وفي الفيلم كان في كيمياء واشتغلنا كتير على الورق".

واستطردت:" احنا صورنا تسليم أهالي عام 2020 ووقفنا وقت كورونا كان باقي أسبوعين.. وبعدين اتأجل في العرض بسبب حاجات الإنتاج والتوزيع".

ووصفت دنيا سمير غانم هشام ماجد بأنه:" كوميديان شاطر جدا وهو شخص خاص بالنسبة لي وملتزم ومحترم وبيحب شغله أوي.. وبحب وضوحه وصراحته من أحلى الحاجات اللي فيه".

مسرحية دنيا سمير غانم

وعبرت دنيا سمير غانم عن رغبتها في تقديم أعمال متعددة بعيدا عن الكوميديا، موضحة أنها منشغلة حاليا بتقديم مسرحية جديدة سيتم عرضها خلال الشهر المقبل.

وقالت دنيا سمير غانم:" هذه أول مرة في حياتي أقدم مسرح وهو عمل محتاج مجهود.. والمسرحية موسيقية كوميدية".

وكشفت دنيا سمير غانم عن اسم مسرحيتها الجديدة وهي "آنستونا"، بعدما كان اسمها "روحي أنا"، مشيرة إلى أنها كانت ترغب منذ فترة طويلة تقديم عمل مسرحي مع المخرج خالد جلال.

ووصفت المخرج خالد جلال بأنه شخص يحب الفن والمسرح جدا، كما أشادت بمؤلفي المسرحية أحمد عبد الوهاب وكيمز ووصفتهما بأنهما أشخاص مبدعة "دمهم خفيف وعاملين مسرحية هتعجب الناس".

وتحدثت دنيا سمير غانم عن مسيرة والدها الراحل في المسرح قائلة:" أتمنى أن أقدم ربع تاريخ والدي في المسرح وهو اللي حببنا أنا وإيمي في الفن.. كنا بنروح معاه كل خميس وجمعة.. ومن زمان جدا مستنية الخطوة دي".

واستطردت في حوارها لإنرجي:" بابي كان متضايق إن محدش بيعمل مسرح من المنتجين غير الأستاذ أحمد الإبياري.. كان حلما في حياتي أقف قدام والدي على المسرح بس الحمد لله "، مشيرة إلى أن مسرحيتها الجديدة من إنتاج السبكي وهي الشركة الوحيدة التي تحمست لتقديم المسرحية في مصر قبل عرضها في الدول العربية وليس العكس.

وأشادت دنيا سمير غانم بفريق مسرحيتها الجديدة، وقالت إن الفنان بيومي فؤاد:" من الناس الجميلة جدا في الشغل وكل حاجة عملتها هو كان فيها وهو على المسرح هيعجبكوا جدا.. هو اتخلق عشان المسرح".

ابنة دنيا سمير غانم وشقيقتها

وتحدثت دنيا سمير غانم أيضا عن ابنتها كايلا، وكشفت عمرها الحقيقي وهو 8 سنوات، مشيرة إلى أنها لديها ذوق موسيقي عال، وصوتها جيد في الغناء لكنها لم تنتبه لهذه الموهبة حتى الآن.

وكشفت دنيا سمير غانم عن كثير من العروض التي قدمت لعرض حياة أسرتها الشخصية من قبل "كعائلة فنية"، لكنهم رفضوها موضحة:" مكنش في دماغنا".

وقالت دنيا سمير غانم إنها بشكل شخصي لا تفضل مشاركة كثير من أمور حياتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها مؤخرا أصبحت أكثر نشاطا ومشاركة لأخبارها مع متابعيها.

وعن شقيقتها إيمي سمير غانم، قال إنهما لا يتبعان روتينا يوميا لكنهما تشتركان في العديد من الاهتمامات والعادات أبرزها البقاء في البيت لفترات طويلة موضحة: "إحنا بيتوتيين".

وأشارت إلى أنها وشقيقتها كانتا تفضلان البقاء في المنزل منذ صغرهما ومشاهدة الفوازير وبطوطة ونيللي وشريهان وتقليدهما، فيما يتمتع زوجها رامي رضوان بشخصية جادة ووقورة فيما يخص عمله، أما في الحياة الخاصة فهو شخص يحب الترفيه واللعب مع الأصدقاء والغناء أيضا" أكتيف أكتر مني".

وتمنت دنيا سمير غانم ألا تأخذ منها ابنتها كايلا صفة محددة وهي التردد موضحة:" محبش تاخد مني البطء والتردد وتاخد راحتها لإني بفكر كتير وإيمي اللي في قلبها بتقوله على طول".

طموحات مستقبلية

وكشفت الفنانة دنيا سمير غانم حقيقة الخلاف بينها وبين المنتج والممثل هشام جمال بعد انفصالهما فنيا خلال الفترة الماضية.

وقالت دنيا سمير غانم أثناء استضافتها في حلقة خاصة عبر محطة راديو إنرجي 92.1، مع زهرة رامي ومنة عامر، إن طريقة تفكيرها الفنية اختلفت بعد رحيل والدها سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وأوضحت دنيا سمير غانم في تصريحاتها لراديو إنرجي، حقيقة الخلاف مع هشام جمال قائلة إنها بعد التجربة التي مرت بها مع والدها ووالدتها شعرت أنها بحاجة لتقديم المزيد من الأعمال الفنية التي تعبر عنها.

وردا على سؤال زهرة رامي حول أنها لم تكن بحريتها أثناء تعاونها مع هشام جمال قالت دنيا سمير غانم:" أنها لا تقصد ذلك بالمعني الحرفي لكن العديد من الظروف التي مرت بها في حياتها الشخصية لم تمنحها الفرصة لتقديم كل ما تحلم به فنيا".

وأشارت دنيا سمير غانم إلى أنها بعد رحيل والدها ووالدتها شعرت أنها بحاجة للتواصل معهما من خلال فنها، موضحة:" بقيت حاسة إني عاوزه فن وإنه ده اللي هيوديني عندهم.. ولما بغني أو بمثل ببقى شيفاهم وببقى حاسة إنهم حاسين بيا".

وكشفت دنيا سمير غانم كواليس تحضير أغنية "أسيب نفسي وأغني" قائلة إنها فور الاستماع لها مع الملحن عمرو مصطفى شعرت بأنها تعبر عنها في هذه المرحلة ووافقت على تقديمها فورا.

وتحدثت دنيا سمير غانم عن استراتيجيتها المستقبلية في اختيار أعملها بعد رحيل والديها موضحة:" حسيت إن الوقت كان ضدي وفي حاجات كتير كنت عاوزه أعملها وكانت متأجلة ودلوقتي حاسه إني عاوزه أبقى حرة وأشتغل مع ناس جديدة".

وكشفت دنيا سمير غانم عن تعاونها مع الموزع نابلسي في العديد من الأعمال بعد نجاح أغنية "أسيب نفسي وأإني"، كما سيقدم أغنيات مسرحيتها الجديدة.

وقالت دنيا سمير غانم إنها كانت متأكدة أن أغنية "أسيب نفسي وأغني" ليست أغنية صيفية أو كما وصفت :"مش ستايل الصيف"، لكنها أصرت على طرحها وتأجيل أعمال تجارية أخرى.

وأوضحت أنها اختارت تقديمها بطريقة الرسوم المتحركة لأنها كانت الأفضل للشرح والتعبير عما ترغب في تقديمه وإيصاله للجمهور من خلالها وعن أفكارها.

كما عبرت عن سعادتها بنجاح تجربتها للغناء مع ذوى الهمم، متمنية تكرار هذه التجربة بعد أغنية "نفس الحروف" التي غنتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سمير غانم ودلال عبد العزيز

قالت دنيا سمير غانم إنه بعد رحيل والديها، وجدت كثيرا من صفاتهما في شخصيتها وشقيقتها إيمي مشيرة إلى أنها ترعى من حولها مثلما كانت تفعل والدتها دلال عبد العزيز.

وأشادت بطريقة تربية والدها الراحل سمير غانم لهما موضحة: "بابي كان مركز معانا طول الوقت في إنك تعملي اللي إنت عاوزاه.. كان مليان حاجات جميلة خصوصا في التربية وكان البيست فريند بتاعنا".

مستطردة:" أما مامي كان من أجمل الحاجات اللي بتقولها لنا حسي إن ربنا معاكي أيا كان الموقف غلط ولا صح هو اللي هيسندك ويخليكي تمشي صح".

شيرين عبد الوهاب والساحل الشرير

ودافعت دنيا سمير غانم عن الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الأزمات التي مرت بها مؤخرا وتصريحاتها المختلفة موضحا:" شيرين قمر تقول وتعمل اللي هي عاوزاه.. وأنا مستنية أغانيها والصوت ده لازم نحافظ عليه".

وعن رأيها في مقولة الساحل الشرير قالت دنيا سمير غانم مازحة:" أنا بروح الساحل بس بفضل قاعدة في البيت بس مش عارفة بيتنا في الساحل الطيب ولا الشرير".

وكشفت عن طرحها قريبا لأغنية جديدة باسم "نحنوح"، لكنها لم تحدد موقفها من المشاركة في دراما رمضان المقبل موضحة:" لسه محتارة بختار ما بين هل أعمل مسلسل ولا فيلم مع المسرح".

وأشادت دنيا سمير غانم بالفنانة رحمة أحمد التي لعبت شخصية مربوحة في الموسم السادس من الكبير أوي، وقالت إنها جميلة جدا وقدمة الشخصية بطريقتها ولكنها ليست النسخة الثانية من هدية.

وعن تصريحها السابق حول الناموس في لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي قالت: "موضوع الناموس حقيقي جدا وأي حد في الكاست هيأكد الكلام ده"، واستطردت: "بحب مسلسل الكبير أوي وكنت متضايقة لما مشيت من المسلسل بس جوايا حاجات تانية كتير جدا.. شبابي كان بيدفن تحت الباروكة والجلابية.

ووجهت دنيا سمير غانم نصيحة للفتيات حول ضرورة إنهاء تعليمهن واختيار شكل مستقبلهن قبل الحب والزواج موضحة: "الصح اللي بقوله لأصحابي إن الأحسن ان البنت تخلص تعليمها الأول ومفيش مشكلة تحب بس لازم تعملي كيانك الأول وتشوفي بتحبي ايه وعاوزه تشتغلي ايه".

وقالت دنيا سمير غانم إنها لم تكن تقصد في البداية تقديم أعمال مخصصة للأطفال، لكنها وعائلتها يحبون الأطفال على المستوى الشخصي خاصة والدها الراحل الذي قدم فطوطة على مدار سنوات، لكن بعد تقديم عدد من الأعمال التي لاقت إعجاب العائلة أصبحت تركز في هذا المحتوى أكثر.