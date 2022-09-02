عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شقيقتها طعنتها حتى الموت لسبب غريب.. مفاجأة صادمة في مقتل الطفلة ريتاج

الطفلة ريتاج
الطفلة ريتاج

كانت تستعد الطفلة ريتاج البالغة من العمر 8 سنوات لدخول الصف الثاني الابتدائي، إلا أنها تعرضت لجريمة بشعة، كان الدافع من ورائها أبشع، حيث عثروا على جثة ريتاج داخل منزلها وهي غارقة في الدم بعدما تعرضت لعدة طعنات على يد شقيقتها.. فما القصة؟

بدأت الواقعة بتلقي اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية؛ إخطارًا من مركز شرطة الواسطى يفيد بالعثور على جثة طفلة وبها عدت طعنات متفرقة بالجسم داخل منزل أسرتها بقرية أبويط دائرة مركز ناصر شمال المحافظة.

على الفور تم التوجيه بسرعة تشكيل فريق بحثي لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة ضبط الجاني.

بتغير منها.. طفلة تتخلص من شقيقتها الصغرى في بني سويف

محافظ بني سويف يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع التعليم

مقتل الطفلة ريتاج

ونقلت جُثة الطفلة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليها، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبفحص الجثة، تبين أن بها عدة طعنات متفرقة بالجسم وطعنه نافذة في شقها الأيسر.

شقيقة ريتاج طعنتها حتى الموت

جاءت تحريات البحث “صادمة”، حيث تبين أن شقيقة الطفلة ريتاج الكبرى، تدعى «س م ع»، تبلغ من العمر 15 عامًا، هي من قامت بطعنها وإنهاء حياتها بسبب الغيرة.

جاءت التحريات بقيادة العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، حيث تبين أن سبب القتل هو أن المجني عليها كانت لها معاملة خاصة لدى أسرتها، ما دفع شقيقتها لطعنها حتى الموت.

جرس الباب بيرن.. تفاصيل مقتل شاب أمام والدته ببولاق الكرور

مقتل مزارع بسلاح أبيض في مشاجرة بإحدى قرى محافظة المنيا

تشييع جنازة الطفلة ريتاج

وشيع المئات من أهالي قرية أبويط، والقرى المجاورة لها بمركز الواسطى، جنازة الطفلة ريتاج -أو عصفور الجنة كما أطلقوا عليها- إلي مثواها الأخير بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن الشديد انتابت الجميع.

ريتاج الطفلة ريتاج مقتل الطفلة ريتاج بني سويف شقيقة الطفلة ريتاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت بنسبة 90%؜.. هذا هو مدرب الأهلي| فاز على اقوى أندية العالم

هبة قطب توضح جدول ممارسة العلاقة الزوجية حسب السن

حقيقة ظهور كائن غريب أعلى منزل دجال الإسماعيلية بعدما حرقه الأهالي | فيديو

أخبار الرياضة .. رئيس نادي البنك الأهلي يطرد أبوجبل من مكتبه..مرتضى منصور يحسم مصير زيزو

الداخلية كشفت السر.. القصة الكاملة لتداول فيديو لفتاة تتجرد من ملابسها في حلوان

ارتفاع كبير.. الدولار يتفوق على باقي العملات اليوم الجمعة

طبيب بمستشفى فاقوس يفاجأ بجثة ابنته وإصابة زوجته ونجليه.. تفاصيل بالأسماء

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

ترشيحاتنا

نجوم الفن والإعلام والرياضة يدعمون حملة المياه كل الحكاية

بفستان أسود.. جورجينا تستعرض أناقتها في مهرجان فينسيا

سرا بدون علم الطرف الآخر.. 5 تطبيقات لـ تسجيل المكالمات على موبايلك

شقيقتها طعنتها حتى الموت لسبب غريب.. مفاجأة صادمة في مقتل الطفلة ريتاج

ارتفاع كبير بأسعار الدولار والذهب.. تفاصيل

الشبورة.. الأرصاد توجه رسالة تحذيرية لـ سائقي السيارات| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة والدتها.. منة فضالي بكاش مايوه من جديد

اختراعات فتاة الأمير.. كيف تحمي نفسك من أضرارها

بملابس جريئة....طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الصور| شاهد

جريئة ومثيرة للجدل.. إطلالات ياسمين الخطيب قبل الشهرة| صور

فيديو

فتاة لعوب تسلم حبيبها إلى حبل المشنقة.. جريمة أبوالنمرس| فيديو جراف

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ