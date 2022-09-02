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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسماء صادمة .. آمال رمزي ليست المتهمة الوحيدة في قضية الرقيق الأبيض

آمال رمزي
آمال رمزي

حلت الفنانة آمال رمزي ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب ضمن حلقة جديدة من حلقات برنامجها الجديد نص الكلام.

وتطرقت آمال خلال الحلقة للعديد من المواضيع الشائكة وكان أبرزها اتهامها مع الفنانة الراحلة ميمي شكيب فى القضية الأشهر بالوسط الفني، وهي قضية الرقيق الأبيض.

وكشف الفنانة آمال رمزي خلال اللقاء تفاصيل اتهامها برفقة الفنانة الراحلة ميمي شكيب في قضية الدعارة الشهيرة، مؤكدة أنها تم تلفيق القضية لها انتقاما من الفنانة ميمي شكيب، إلا أنهم حصلوا علي البراءة بعد مرور شهرين.

آمال رمزي تكشف تفاصيل قضية الدعارة

وتستكمل آمال رمزي قائلة : القضية لفقت لي ولعدد من الفتيات بسبب انتقام أحد الأشخاص من الفنانة ميمي شكيب بعدما رفضت استكمال علاقتها معه. 

وتعتبر هذه القضية الأشهر داخل الوسط الفني وذلك بسبب كمية الفنانات اللاتي تم اتهامهن فى نفس القضية، وعلى الرغم من إظهار براءتهن كما أكدت آمال رمزي بعد مرور شهرين فقط، إلا ان هذه القضية أصبحت الأشهر داخل الوسط الفني، وكانت علامة سوداء فى حياة جميع الفنانات اللاتى طالتهن لمجرد ذكر اسمهن ضمن تلك القائمة.
 

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تفاصيل أشهر قضية دعارة فى الوسط الفني


وتعود تفاصيل تلك القضية لعام ١٩٧٤ وتحديدا قبل عرض أحدث أفلام الفنانة الراحلة ميمي شكيب قاع المدينة بأربعة أيام تم القبض عليها بصحبة ٩ فنانات أخريات بتهمة ممارسة الدعارة.

تفاصيل محضر تحريات مباحث الأداب


وأشار محضر التحريات والذي نشره وقتها الصحفي عادل توماس أن محضر التحريات الذي وصل إلى مباحث الآداب أكد وجود شبكة دعارة تقودها ميمي شكيب مع عدد من الفنانات الأخريات وعلى هذا تم اقتحام منزلها بأمر من النيابة وإلقاء القبض عليها بصحبة عدد من الفنانات ورجل سعودي.


أسماء المتهمات فى أشهر قضية دعارة فى الوسط الفني

 

وألقت قوات الأمن في هذه القضية على كل من سهى زوجة ابن ميمي شكيب وسهير توفيق وشهرتها سكر وزيزي مصطفى، وسامية شكرى وآمال رمزي، إضافة إلى ثلاث فنانات شهيرات على قيد الحياة الآن ولهن أعمال مميزة وإحداهن زوجة فنان راحل شهير.

 

آمال رمزي أخبار أمال ماهر أشهر قضية دعارة فى الوسط الفني ميمى شكيب آمال رمزي تتحدث عن اتهامها فى قضية دعارة

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