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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون ومناقشة القضايا ذات الاهتمام

شحاتة وعصمت في لقاء
شحاتة وعصمت في لقاء موسع مع ممثلي العمال

التقي حسن شحاته وزير القوى العاملة، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بديوان عام وزارة القوي العاملة ، بحضور عدد من رؤساء النقابات العمالية العامة التي تضم عمالا في شركات قطاع الأعمال العام.


تم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين الوزارتين، ومناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وجرى التأكيد على حرص الوزارتين على الحفاظ وصون حقوق ومكتسبات العمال.
واستمع الوزيران إلى رؤية ممثلي العمال في عدد من الملفات، ومنها  حماية الصناعة الوطنية، وموضوعات ذات الصلة بالملف العمالي.


وأكد الوزيران أهمية دور العمال في التنمية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وأن حقوقهم وفقا للقانون مصانة، باعتبارهم طرفا أساسيا في عملية التنمية ،وجنود للعمل والإنتاج.


شارك في اللقاء محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، وسولاف درويش رئيس النقابة العامة للبنوك وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، ومحمد عبد ربه رئيس النقابة العامة للتجارة ،ومحسن محمد اش الله رئيس النقابة العامة للسياحة ،ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة المناجم والمحاجر ،وكامل عبدالمقصود ممثل النقابة العامة للسكك الحديدية والمترو بمجلس إدارة اتحاد العمال.
 

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حسن شحاته القوى العاملة قطاع الاعمال شركات قطاع الاعمال وزارة القوى العاملة

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