تفاصيل إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021.. فيديو

أكدت الدكتورة فاطمة الزناتي، رئيس البرنامج العالمي للمسوح الصحية، أن المسح الصحي للأسرة المصرية يوفر بيانات عن معدلات أغلب البرامج السكانية والصحية.

وأضافت فاطمة الزناتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "المسح الصحي للأسرة المصرية يساهم في تنميتها، لأنه بناء على أرقام المسح سنتمكن من تنفيذ التخطيط السليم ووضع الخطط".



وأردفت: "أهم المؤشرات التي يوفرها المسح الصحي للأسرة المصرية هي معدلات الإنجاب، واتضح أن معدلات الإنجاب وصلت في المتوسط إلى 2.85% أي في المتوسط أن السيدة طوال حياتها تنجب أقل من 3 أطفال".



وأوضحت، رئيس البرنامج العالمي للمسوح الصحية،: "المسح الصحي للأسرة المصرية كشف أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة ارتفع مقارنة بعام 2014، ويبين أثر التعليم على تمكين المرأة"، موضحة أن المسح لا يعرض الإنجاب وتنظيم الأسرة فقط بل يهتم بمؤشرات كثيرة تخدم التخطيط مثل معدل الإنجاب المرغوب فيه".