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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

القومي للمرأة: تدريب 81 ألف سيدة بالقرى ضمن برنامج ريادة الأعمال.. فيديو

القومي للمرأة
القومي للمرأة

قالت إنجي اليماني، منسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، أنه تم تدريب أكثر من 81 ألف سيدة في القرى ضمن برنامج ريادة الأعمال.

وأضافت "إنجي اليماني، منسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "تم تطوير دليل تدريبي لمدة يومين يضمن شرح مفهوم الريادة ونماذج لرائدات الأعمال وكيفية اختيار فكرة مشروع وعمل دراسة خطة عمل وتنظيم الوقت بين المشروع والمنزل ومصادر الحصول على تمويل".

 

وأوضحت إنجي اليماني، منسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة،: "بعد انتهاء التدريب يكون هناك بنك متواجد لتعريفهم بالشمول المالي ويعرض عليهم فرصة تمويلية لقرض متناهي الصغر ويصدر لهم كارت ميزة ويفتح لهم حساب".

 

وأشارت إنجي اليماني، منسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، : "أهم الحرف التي نفذ المجلس تدريبات عليها منها السجاد والحلي والخيامية والتطريز والخياطة".
 

القومى للمرأة القرى ريادة الاعمال برنامج ريادة الأعمال الأسرة المصرية التدريب

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