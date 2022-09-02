طارق الدسوقي: أقول لإيناس الدغيدي خدي بالك من كلامك ولإلهام شاهين إهدي شوية

قال الفنان طارق الدسوقي، إنه شارك مع النجم الراحل أحمد زكي في فيلم ناصر ٥٦، ونصحه "زكي" خلال التصوير بقوله “انت عاوز تحلف للناس إنك بتمثل خليك طبيعي ومثل بطبيعتك”.



وقال طارق الدسوقي خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض: “يوجد مشهد في فيلم ناصر ٥٦ تمت إعادته ٤٨ مرة”، مشيرا إلى أن احمد زكي معجون بالفن ولا يمتلك حياة خاصة.



وأضاف طارق الدسوقي: “أقول للفنانة إلهام شاهين ياريت تهدي شوية، كما أقول لإيناس الدغيدي لازم تعرفي انتي بتقولي ايه، فأنا لي تحفظ عليها”، موضحا أنه غير موافق على اعتزال حنان ترك قائلا لها: "نفتقدك بشدة".



وأشار إلى أنه لم يكن يعلم بأن السينما هي تاريخ الفنان الحقيقي، كما أن أدواره في السينما لم تفصح عن موهبته.

