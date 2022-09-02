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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الدسوقي: أقول لإيناس الدغيدي خدي بالك من كلامك ولإلهام شاهين إهدي شوية

الفنان طارق الدسوقي
الفنان طارق الدسوقي

قال الفنان طارق الدسوقي، إنه شارك مع النجم الراحل أحمد زكي في فيلم ناصر ٥٦، ونصحه "زكي" خلال التصوير بقوله “انت عاوز تحلف للناس إنك بتمثل خليك طبيعي ومثل بطبيعتك”. 


وقال طارق الدسوقي خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض: “يوجد مشهد في فيلم ناصر ٥٦ تمت إعادته ٤٨ مرة”، مشيرا إلى أن احمد زكي معجون بالفن ولا يمتلك حياة خاصة.


وأضاف طارق الدسوقي: “أقول للفنانة إلهام شاهين ياريت تهدي شوية، كما أقول لإيناس الدغيدي لازم تعرفي انتي بتقولي ايه، فأنا لي تحفظ عليها”، موضحا أنه غير موافق على اعتزال حنان ترك قائلا لها: "نفتقدك بشدة". 


وأشار إلى أنه لم يكن يعلم بأن السينما هي تاريخ الفنان الحقيقي، كما أن أدواره في السينما لم تفصح عن موهبته.
 

الفنان طارق الدسوقى بالخط العريض إيمان أبو طالب إلهام شاهين ايناس الدغيدى

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