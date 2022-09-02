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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البحوث الفلكية: الصيف لن ينتهي 23 سبتمبر بسبب تغير حركة الشمس| فيديو

فصل الصيف
فصل الصيف

أكد الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لا علاقة بين التغيرات المناخية، وبين مواعيد الفصول، مشيرا إلى أن الصيف لن ينتهي يوم 23 سبتمبر الجاري؛ بسبب تغير حركة الشمس.

البحوث الفلكية: من الوارد عدم انتهاء الصيف في سبتمبر

وقال أشرف شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى”، أنه من المتوقع أن يكون صيف 2025، أشد صيف على العالم، خاصة بعد ارتفاع موجات الجفاف حول العالم.

وأشار رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن الأرصاد الجوية وما تشهده من تغيرات في الفصول؛ يحدث لها إزاحة أسبوعين قبلها، أو بعدها، عن التاريخ الفلكي؛ وهو يعتمد على عوامل معقدة أخرى مثل التلوث، ونشاط الشمس.

دوران الأرض حول الشمس

ونوه أشرف شاكر بأن انتهاء فصول السنة، يعتمد على دوران الأرض حول الشمس، مؤكدا أن انتهاء  الصيف رسميا في 23 سبتمبر؛ لا يعني انتهاء الظواهر الصيفية، وبداية الخريف فعليا. 

المعهد القومي للبحوث الفلكية فصل الصيف الأرصاد الجوية مصر القومي للبحوث الفلكية

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