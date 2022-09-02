البحوث الفلكية: الصيف لن ينتهي 23 سبتمبر بسبب تغير حركة الشمس| فيديو

أكد الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لا علاقة بين التغيرات المناخية، وبين مواعيد الفصول، مشيرا إلى أن الصيف لن ينتهي يوم 23 سبتمبر الجاري؛ بسبب تغير حركة الشمس.

وقال أشرف شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى”، أنه من المتوقع أن يكون صيف 2025، أشد صيف على العالم، خاصة بعد ارتفاع موجات الجفاف حول العالم.

وأشار رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن الأرصاد الجوية وما تشهده من تغيرات في الفصول؛ يحدث لها إزاحة أسبوعين قبلها، أو بعدها، عن التاريخ الفلكي؛ وهو يعتمد على عوامل معقدة أخرى مثل التلوث، ونشاط الشمس.

دوران الأرض حول الشمس

ونوه أشرف شاكر بأن انتهاء فصول السنة، يعتمد على دوران الأرض حول الشمس، مؤكدا أن انتهاء الصيف رسميا في 23 سبتمبر؛ لا يعني انتهاء الظواهر الصيفية، وبداية الخريف فعليا.