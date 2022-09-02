عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البحوث الفلكية: من الوارد عدم انتهاء الصيف في سبتمبر

فصل الصيف
فصل الصيف

قال الدكتور أشرف شاكر ، رئيس قسم الفلك  بالمعهد القومي بـ البحوث الفلكية ، إن انتهاء فصول السنة يعتمد على دوران الأرض حول الشمس ، مشيرا إلى أن انتهاء  الصيف  رسميا في 23 سبتمبر لا يعني انتهاء الظواهر الصيفية وبداية الخريف فعليا .

وأضاف الدكتور أشرف شاكر ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الأرصاد الجوية وما تشهده من تغيرات في الفصول يحدث لها إزاحة أسبوعين قبلها أو بعدها عن التاريخ الفلكي، وهو يعتمد على عوامل معقدة أخرى مثل التلوث ، ونشاط الشمس .

txt

الصيف قرب يخلص.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس الأيام المقبلة

 

وأشار رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ، إلى أن التغيرات المناخية ناتجة عن دورات طبيعية تتكرر كل مئات السنين ، وهو ما تم اكتشافه من خلال دراسات معقمة . 

واحدة منها لن تتكرر.. ظواهر فلكية في سماء مصر خلال سبتمبر

 

ومطلع شهر سبتمبر يشرق أكبر كوكب في مجموعتنا الشمسية حوالي الساعة 9 مساءً فوق الأفق الشرقي ولكن بحلول نهاية الشهر، يكون الكوكب جاهزًا ليرصد بداية الليل، ففي 26 سبتمبر سيصل المشتري إلى حالة التقابل، عندما يتقابل الكوكب والشمس في سماء الأرض، لهذا السبب سيكون مشاهدا طوال الليل.

نظرًا لأن الأرض ستكون بين الشمس والمشتري أثناء التقابل، فإن كوكب المشتري والأرض في الحد الأدنى للمسافة التي تفصل بينهما على بعد أقل من 592 مليون كيلومتر عام 2022 وهذا سيجعل كوكب المشتري أكثر إشراقًا هذا الشهر وخلال معظم شهر أكتوبر.

ويعتبر كوكب المشتري ضمن أجمل المناظر عبر التلسكوب حتى بالنسبة للتلسكوبات الصغيرة ومع ذلك ، من الأفضل الانتظار بضع ساعات بعد غروب الشمس لمشاهدة كوكب المشتري أو أي كوكب آخر، دعها ترتفع في السماء ، بعيدًا عن التأثيرات الضبابية للطبقة السميكة من الغلاف الجوي للأرض بالقرب من الأفق، في حالة كوكب المشتري هذا الشهر، سيكون ذلك حوالي الساعة 10:30 أو 11 مساءً حسب التوقيت المحلي.


 

البحوث الفلكية الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك الصيف توك شو انتهاء فصل الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبانة : رئيس نادي البنك الأهلي يطرد محمد أبوجبل من مكتبه قبل توقيع العقود

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

ايه يعني قلمين وأبوها حقه يضربها.. فتاة دكرنس تثير الجدل عن ضرب الأبناء

صفقة تبادلية.. أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

أنا ماليش حد.. فتاة دكرنس تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

جلسة مع شريف.. إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

صديقة فتاة دكرنس تطمئن أصدقاءها: عايشة وروحنا للشرطة

ترشيحاتنا

هل يقوم الزواج على الحقوق والواجبات ؟ خطأ يفهمه الكثير

الدولار يتراجع واليورو يرتفع.. أسعار العملات اليوم

الأزمات تهدد مستقبل المهندسين.. تأسيس نقابة التكنولوجيين وتقليل أعداد المقبولين بالكليات

الحقوا اشتروا| انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يخسر 16 جنيها

أسعار الأسماك والجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة 2-9-2022

موسكو تبدي استعدادها لمساعدة بغداد في مجال الطاقة النووية السلمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي| سعر غير متوقع لـ فستان درة في مهرجان فينسيا

شتمت معجب حاول يتصور معاها.. الحقيقة الكاملة لفيديو أثار أزمة لهنا الزاهد

بفستان محتشم.. أحلام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ميدو يهاجم معلق أهلاوي حتى النخاع عامل فيها زملكاوي.. من هو ؟

فيديو

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ