البحوث الفلكية: من الوارد عدم انتهاء الصيف في سبتمبر

قال الدكتور أشرف شاكر ، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي بـ البحوث الفلكية ، إن انتهاء فصول السنة يعتمد على دوران الأرض حول الشمس ، مشيرا إلى أن انتهاء الصيف رسميا في 23 سبتمبر لا يعني انتهاء الظواهر الصيفية وبداية الخريف فعليا .

وأضاف الدكتور أشرف شاكر ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الأرصاد الجوية وما تشهده من تغيرات في الفصول يحدث لها إزاحة أسبوعين قبلها أو بعدها عن التاريخ الفلكي، وهو يعتمد على عوامل معقدة أخرى مثل التلوث ، ونشاط الشمس .

وأشار رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ، إلى أن التغيرات المناخية ناتجة عن دورات طبيعية تتكرر كل مئات السنين ، وهو ما تم اكتشافه من خلال دراسات معقمة .

واحدة منها لن تتكرر.. ظواهر فلكية في سماء مصر خلال سبتمبر

ومطلع شهر سبتمبر يشرق أكبر كوكب في مجموعتنا الشمسية حوالي الساعة 9 مساءً فوق الأفق الشرقي ولكن بحلول نهاية الشهر، يكون الكوكب جاهزًا ليرصد بداية الليل، ففي 26 سبتمبر سيصل المشتري إلى حالة التقابل، عندما يتقابل الكوكب والشمس في سماء الأرض، لهذا السبب سيكون مشاهدا طوال الليل.

نظرًا لأن الأرض ستكون بين الشمس والمشتري أثناء التقابل، فإن كوكب المشتري والأرض في الحد الأدنى للمسافة التي تفصل بينهما على بعد أقل من 592 مليون كيلومتر عام 2022 وهذا سيجعل كوكب المشتري أكثر إشراقًا هذا الشهر وخلال معظم شهر أكتوبر.

ويعتبر كوكب المشتري ضمن أجمل المناظر عبر التلسكوب حتى بالنسبة للتلسكوبات الصغيرة ومع ذلك ، من الأفضل الانتظار بضع ساعات بعد غروب الشمس لمشاهدة كوكب المشتري أو أي كوكب آخر، دعها ترتفع في السماء ، بعيدًا عن التأثيرات الضبابية للطبقة السميكة من الغلاف الجوي للأرض بالقرب من الأفق، في حالة كوكب المشتري هذا الشهر، سيكون ذلك حوالي الساعة 10:30 أو 11 مساءً حسب التوقيت المحلي.



