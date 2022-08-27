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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصيف قرب يخلص.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس الأيام المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

تؤكد هيئة الأرصاد الجوية، في بياناتها اليومية، أن معدلات الرطوبة مرتفعة في شهر أغسطس بما يزيد من إحساس المواطن بارتفاع كبير في درجات الحرارة .

 

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أقل من شهر.. الأرصاد: فصل الصيف ينتهى رسميا 20 سبتمبر

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رطوبة مرتفعة ونشاط بالرياح.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ويتساءل المواطن المصري عن موعد تحسن حالة الطقس خاصة وأنه يشعر بطقس حار رطب على مدار اليوم .

أجواء حارة رطبة 

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، قائلة:" اليوم وغدًا ستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة".
 

وأضافت “غانم” في تصريحات تليفزيونية،:"أن الأجواء حارة رطبة على أغلب مناطق الجمهورية، ولكن الأجواء ستظل شديدة الحرارة رطبة على المناطق الموجودة في جنوب البلاد خلال فترات النهار، و هناك نشاط في حركة الرياح خلال فترة الليل على أغلب مناطق الجمهورية وتتراوح سرعتها بين الـ 30 لـ40 كم/ساعة.

 

موعد انتهاء فصل الصيف 

 

وتابعت منار غانم :"  فصل الصيف ينتهى رسميا 20 سبتمبر ويبدأ  الخريف رسميا 21 سبتمبر وهو يمتاز بكونه أفضل فصول السنة بدرجاته المعتدلة فى معدلاتها الطبيعية وسنشعر باعتدال الأجواء بداية من شهر سبتمبر مع انخفاض معدلات الرطوبة والموجات الحارة".

 

حالة الطقس غدا 


تشهد حالة الطقس غدا الأحد، ارتفاعا في نسبة الرطوبة على جميع أنحاء البلاد، وهو ما يؤدي إلى تكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يحد من تأثير أشعة الشمس أحيانا، والطقس غدا  حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

ودرجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 25
السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 25 درجة 
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30 درجة 
شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26 درجة 
جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 29 درجة

 

الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس الرطوبه اخبار التوك شو

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