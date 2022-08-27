أقل من شهر.. الأرصاد: فصل الصيف ينتهى رسميا 20 سبتمبر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

فصل الصيف ينتهى رسميا 20 سبتمبر

وقالت “ غانم ”خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد " والمُذاع عبر فضائية " تن "، إن فصل الصيف ينتهى رسميا 20 سبتمبر ويبدأ الخريف رسميا 21 سبتمبر وهو يمتاز بكونه أفضل فصول السنة بدرجاته المعتدلة فى معدلاتها الطبيعية وسنشعر باعتدال الاجواء بداية من شهر سبتمبر مع انخفاض معدلات الرطوية والموجات الحارة.

درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية وانخفاض طفيف بدرجات الحرار ة

وأضافت أن اليوم وغدًا ستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتسجل القاهرة 34 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع كبير ب نسب الرطوبة ووجود سحب منخفضة ومتوسطة بسبب تأثرنا بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا ، ونشاط للرياح فى فترات المساء يجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت "غانم" إلى أن الأجواء حارة رطبة على أغلب مناطق الجمهورية، ولكن الأجواء ستظل شديدة الحرارة رطبة على المناطق الموجودة في جنوب البلاد خلال فترات النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك نشاط في حركة الرياح خلال فترة الليل على أغلب مناطق الجمهورية وتتراوح سرعتها بين الـ 30 لـ40 كم/ساعة ، مشددة على أهمية عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة.

