بشاير الخريف.. أمطار خفيفة اليوم على الوجه البحري والسواحل

تشهد حالة طقس اليوم، الخميس، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مئوية، وذلك بعد الاستمرار في الارتفاع في درجات الحرارة التي شهدته حالة الطقس على البلاد خلال الأيام الماضية.

حالة طقس اليوم

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم، فإن حالة الطقس غدا، سوف تظل تشهد استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على مدار اليوم، رغم الانخفاض في درجات الحرارة.

وتكون حالة طقس اليوم، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقي الأنحاء.

وتشهد حالة طقس اليوم، نشاط شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ويشهد طقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة أيضًا، فيما يكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية للبلاد تمتد أيضًا إلى مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة على مدار اليوم.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، خلال حالة طقس اليوم، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر و1.75 واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وتكون درجات الحرارة اليوم، المتوقعة، مع حالة طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26 درجة.

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 25 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 29 درجة

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28 درجة

من المتوقع أن يكون متوسط نسبة الرطوبة، خلال حالة طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% ليلا و35% نهارا.

السواحل الشمالية 90% ليلا و60% نهارا.

جنوب سيناء 55% ليلا و30% نهارا.

شمال الصعيد 45% ليلا والصغرى 20% نهارا.

جنوب الصعيد 30% ليلا والصغرى 15% نهارا.