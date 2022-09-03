نشرة المرأة والصحة.. نوع خضار يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.. إطلالات ياسمين الخطيب قبل الشهرة.. سعر غير متوقع لـ نظارة هيفاء وهبي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

جريئة ومثيرة للجدل.. إطلالات ياسمين الخطيب قبل الشهرة| صور

تخطف الإعلامية ياسمين الخطيب باستمرار الأنظار بإطلالتها الجذابة والجريئة والتي غالبا مل تقوم بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ولكن هل تغير شكل ياسمين الخطيب قبل الشهرة عن بعدها.

اكتشاف أمراض القلب عند النساء في مراحل متأخرة.. سبب غريب

هناك العديد من العوامل التي تزيد من نسبة الإصابة بامراض القلب كالتدخين، والسمنة، وغيرها من العوامل.. وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون أمريكيون، أنه قد يتم تشخيص النساء بأمراض القلب والأوعية الدموية في مرحلة متأخرة بخلاف الرجال، لأن الأعراض لا تظهر عليهم في المراحل المبكرة.

أعراض سرطان الدم وعوامل خطورته.. علامات صادمة

سرطان الدم هو سرطان يصيب الأنسجة المكونة للدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظام والجهاز الليمفاوي.

بحذاء غريب.. درة تخضع لجلسة تصوير جديدة من فينيسيا|صور

خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير جديدة من فينسيا، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وقد ظهرت الفنانة درة بإطلالة ساحرة وجذابة.

بـ الجنيه المصري .. سعر غير متوقع لـ نظارة هيفاء وهبي |شاهد

ظهرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بعدة إطلالات مختلفة في الفترة الاخيرة، وغالبا ما تقوم بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

هتتجوز قريب.. أجرأ إطلالات ابنة عمرو دياب| شاهد

شاركت نور عمرو دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، صورة جديدة، من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

نوع من الخضار يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة

من المعروف أن تناول الخضار أمر مهم لتكوين الجسم والحصول على العناصر الغذائية.. وكشفت دراسة حديثة أن هناك نوع من الخضار قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

حيل بسيطة تساعد على علاج الرأس المسطحة للأطفال الرضع

تواجه الأمهات مع أطفالها حديثي الولادة العديد من المشاكل، وتسعي لمعرفة حلها ممن مروا بنفس التجربة، ومن أكثر المشاكل الشائعة مع الرضع وحديثي الولادة هي مشكلة تسطح الرأس.

بعد انتشار فيديو لحامل ترفع الأثقال.. أخصائي يكشف مخاطرها وأفضل طريقة لممارستها

انتشر مقطع فيديو مثير للجدل لسيدة حامل حيث تقوم برفع الاثقال والحديد في الجيم، وهو ما اثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، فهل يمكن للحامل رفع الأثقال دون أن تصاب بأذى أو يصاب جنينها بمشاكل، أو تتعرض لخطر الإجهاض.

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

كتب الدكتور محمود مصطفى عفيفي، أخصائي السمنة والنحافة ونحت القوام، منشورا جديدا، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام، لأفضل مشروبات التخسيس.